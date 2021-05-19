抗疫中藥「清冠一號」專案製造准了　但需中醫師處方使用

我是廣告 請繼續往下閱讀
中醫醫師陳潮宗也表示，最近1天大概會接到20個人打電話或看診完詢問這藥方，但還是要根據病人的身體情況對症下藥，他就提供抗疫3階段中藥處方。若是流感、新冠肺炎確診者或確診接觸者，出現有呼吸道症狀的如有出現痰多、咳嗽、氣喘、呼吸困難症狀，就適合服用「清冠一號」，主要功能是清呼及道及肺部上焦風熱，能宣肺定喘排除感染之熱痰濃痰、解肌內疼痛及退燒，但這要中醫藥親自看診後開立處方才行。
如果極有可能有確診者或確診接觸者在周邊活動，如公車上擦身而過或摸觸門把及手把，陳潮宗說可服用「抗病毒」方，主要是金銀花5錢、板藍根3錢、炙甘草3錢，將藥材放入1200cc的水，滾10分鐘，濃縮成360cc分2次服用，可防治天行時疾對抗流行性感冒及藉由呼吸道傳染的病毒，化解周邊環境，但腸胃功能不佳者，不適合長期使用，因為金銀花、板藍根性味較寒。
若確定周邊沒有確診者或間接接觸者，平時保健、提升免疫力，就可飲用「免疫湯」，主要是黃耆5錢、防風3錢、白朮3錢，將藥材放入1200cc的水，滾10分鐘，濃縮成360cc分2次服用。
不過，衛福部也提醒，因應疫情升溫，民眾應避免不必要移動、活動或集會，若有至中醫診所看診需求，可依健保署所提「因應COVID-19之視訊診療調整作為」方案進行，屬居家隔離、居家檢疫或自主健康管理者，由衛生局轉介至指定視訊診療的醫療機構，安排看診。
若非屬上述3類人員，可撥打指定的視訊診療醫療機構視訊診療門診掛號專線，或上網至指定之視訊診療醫療機構網頁掛號，約定診療時間。衛福部也提醒民眾不可自行至中藥房、網路及其他通路購買來路不明宣稱「清冠一號」的中藥方，以免誤服不明藥物導致傷害。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。