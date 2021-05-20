友邦宏都拉斯盼獲疫苗　警告外交承認恐轉向北京

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英國「金融時報」（Financial Times）今天報導，宏都拉斯內閣協調總長（類似於總理職位）馬迪羅（Carlos Alberto Madero）指出，宏都拉斯希望避免與台灣的長期關係破裂；但也警告，取得疫苗「比其他任何事情急迫得多」。
中美洲國家宏都拉斯一直無法添購足夠的COVID-19疫苗，已簽定的合約又出現交貨延遲狀況，至今900萬人口已接種疫苗者不到1%。
馬迪羅表示：「這讓我們處境相當艱難。宏都拉斯人民開始看到中國協助自己的盟邦，我們則開始反問自己，為什麼我們的盟邦不幫我們。」
馬迪羅說，這「肯定會導致外交政策改變」。
他並提到，宏都拉斯曾為了疫苗與美國接觸，美方承諾協助，但至今宏都拉斯並未收到美方任何疫苗。
由美國、印度、日本、澳洲組成的安全暨外交集團「四方安全對話」（Quad）3月間商定，為抗衡中國的疫苗外交，將擬定一項供應疫苗給開發中國家的計畫。
但一些美國議員希望總統拜登（Joe Biden）的團隊，多關注美國南側的鄰國。
國會參議院外交委員會（Senate ForeignRelations Committee）民主黨籍主席梅南德茲（BobMenendez）及共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）都呼籲拜登，提供疫苗給拉丁美洲和加勒比海國家，以抗衡中國在當地的疫苗外交行動。
兩人上週發出信函表示：「美國若不接觸和領導，我們的競爭對手會繼續運用效力較差的疫苗，作為脅迫拉美和加勒比海國家的籌碼，要他們支持不利我國的外交議題。」
金融時報分析，拉美人口最多10國所接獲的1億4400萬劑疫苗，有一半以上來自中國。（譯者：楊昭彥/核稿：張佑之）1100519