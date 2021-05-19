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中國實施離婚冷靜期後　首季離婚人數大降7成

▲中國第一季的離婚登記人數較去年第四季大幅下降超過7成，這是持續多年的上升趨勢首度翻轉。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國第一季的離婚登記人數較去年第四季大幅下降超過7成，這是持續多年的上升趨勢首度翻轉。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-05-19 20:02:58

（中央社台北19日電）中國第一季的離婚登記人數較去年第四季大幅下降超過7成，這是持續多年的上升趨勢首度翻轉。有專家認為，這顯示元旦起實施的「離婚冷靜期」制度發揮作用。

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陸媒第一財經報導，中國民政部日前發布的數據顯示，今年第一季，全國離婚登記人數僅為29.6萬對。這個數據不含法院判決離婚的部分，是離婚總人數的主體。

據報導，去年第四季離婚登記人數是106.3萬對。兩相比較，今年第一季離婚登記人數下降了72.15%。去年第一季受疫情影響先不論，2019年第一季離婚登記人數為104.8萬對，今年第一季比兩年前也下降71.76%。

報導引述廣東省人口發展研究院院長董玉整說，離婚人數下降，有多方面原因，其中一個重要的因素是「離婚冷靜期」制度的實施。

自2021年1月1日起，民政部在離婚程序中增加「離婚冷靜期」，自冷靜期屆滿後30日內，雙方未共同到婚姻登記機關申請發給離婚證的，視為撤回離婚登記申請。

這項制度的原意，是希望在離婚率越來越高的中國，減少「衝動型」離婚；至於家暴等理由可採用訴訟離婚，不適用冷靜期。

不過，這項制度的推出仍在去年底引發許多批評，認為可能導致無論哪種形式的離婚都更加困難，而未必是讓當事人更加審慎。

「離婚冷靜期」制度1月1日上路後，據報導，截至4月15日，江蘇已有1萬303對申請離婚的夫妻放棄登記；截至4月12日，江西省南昌市申請離婚登記4796對，成功辦理離婚的1621對，共撤銷718對離婚申請登記，其中有42對為主動撤銷，676對為過期自動放棄。

不過，對於第一季離婚對數大幅下降，也有網友認為代表相當一部分的人還在法定的冷靜期中，「想離離不了」。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1100519

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