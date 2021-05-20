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學生沒錢捐款　老師拍片傳「家長群」公審　網怒：搶劫嗎

▲中國湖南一所學校舉辦捐款活動，但有學生沒帶錢捐款，老師拍片傳家長群組，家長被公審怒了。（圖／翻攝自微博）
▲中國湖南一所學校舉辦捐款活動，但有學生沒帶錢捐款，老師拍片傳家長群組，家長被公審怒了。（圖／翻攝自微博）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-05-20 11:13:01

學校有時候會舉辦捐款活動，讓學生家長自由樂捐，但是中國湖南省一所小學在舉辦捐款活動時，老師將沒有捐款的學生叫到講台站成一排，拍成影片說這群學生沒有捐款，還傳到家長群組當中，要家長支持捐款活動。老師做出宛如是公審的行為，讓家長們相當氣憤。

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根據《搜狐千里眼》報導，中國湖南省湘西的一所小學在5月17日時舉辦了捐款活動，校方透過老師傳達，表明希望每個學生能夠捐6元人民幣（約台幣26元)。不過有學生回家沒有告訴家長有捐款活動，結果到了活動當天，大約有十幾名學生都沒有捐款。

沒想到老師卻將沒捐款的學生叫到講台前站成一排，並且拍成影片傳到家長群組當中，指出這些學生都沒有捐款，希望家長支持一下（捐款活動）。有些家長看了影片後，覺得尷尬、沒面子，馬上就捐款了，但也有家長覺得校方根本是強迫捐款，相當的氣憤。

不過有家長將這段影片，上傳到影音平台抖音，揭發校方強迫捐款以及老師宛如公審的行為。拍影片的老師隨即在家長群組裡辯解，捐款活動是捐獻愛心，也是德育教育，希望家長能夠理解，要求家長將抖音上的影片刪掉。

但影片最後傳到了微博，引起網友討論，有人直言「這和搶有什麼區別」、「怎會有這樣道德敗壞的老師？不配當老師！」、「這是搶劫吧」、「強制捐款，拍視頻侮辱學生，沒有師德」還痛罵「噁心死了，校長幹嘛吃的，這老師也是醉了」。但也有網友分享先前小時候捐款，「捐的少了還被嘲笑，捐的多被點名表揚，捐最少的班級還被批評」自由樂捐反而變成一種競賽，恐怕就失去了樂捐的用意。

 

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