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化學兵頂烈日拚消毒！臉上壓出「驕傲印痕」　萬人全感動

▲國防部於臉書粉專PO出化學兵辛勞消毒的照片，臉上甚至因戴口罩被壓出印痕。照片曝光後，也引來萬人按讚、留言。（圖／軍聞社提供）
▲國防部於臉書粉專PO出化學兵辛勞消毒的照片，臉上甚至因戴口罩被壓出印痕。照片曝光後，也引來萬人按讚、留言。（圖／軍聞社提供）

編輯中心/綜合報導

2021-05-20 11:01:18｜2021-05-20 11:03:57

近期台灣新冠肺炎疫情爆發，中央流行疫情指揮中心昨（19）公布新增267例本土確診個案，為防堵疫情擴散，全台自19日至28日，防疫升為第三級警戒。對此，國防部在臉書粉專上PO出兩張化學兵照片，指出化學兵需在大熱天穿上防護衣，臉上還被口罩壓出印痕，表示「沒有人有任何怨言，身為化學兵能站在防疫第一線，為守護國人健康挺身而出」。照片曝光後，也瞬間吸引萬人感動留言「辛苦了！」

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國防部於臉書粉專PO出化學兵辛勞防疫的照片，表示「臉頰上的印痕，是我們驕傲的印記！」國防部指出，化學兵頂著烈日，背著重裝，穿梭在大街、小巷、醫院、車站，只為清消每一個風險足跡，在霧氣中持續前行，「他們是化學兵，是中華民國國軍，是防疫第一線的英雄！」

國防部提及，化學兵需要身穿悶熱的防護衣，逐一對各公共場域噴灑消毒液，雖然很辛苦，但是沒有人有任何怨言，身為化學兵能站在防疫第一線，為守護國人健康挺身而出，是值得驕傲的事。最後國防部也期盼，官兵在執行任務的同時，注意個人安全，在安全第一的前提下，順利完成防疫工作！

▲國防部曬出化學兵不畏豔陽，辛苦清消的防疫照片，而引來萬人感動留言。（圖／翻攝國防部發言人臉書粉專）
▲國防部曬出化學兵不畏豔陽，辛苦清消的防疫照片，而引來萬人感動留言。（圖／翻攝國防部發言人臉書粉專）
照片曝光後，至今已有3.8萬人按讚，不少網友紛紛感動留言，「這是一場硬戰，感謝國軍們在第一線為國家人民付出，守護台灣」、「印痕代表台灣國軍偉大，辛苦了謝謝您謝謝！」、「辛苦了～謝謝你們守護台灣」、「感激之外需各自嚴遵守規定好萬全準備！才不辜國軍和醫護人員的努力與辛勞！讓我們一起加油打氣！」（編輯：陳雅雲）

▲台灣本土疫情嚴峻，昨（19）天又增加267名本土確診案例，中央流行疫情指揮中心也宣布全台進入防疫三級警戒，各界無不繃緊神經防疫。（圖／NOWnews製作）
▲台灣本土疫情嚴峻，昨（19）天又增加267名本土確診案例，中央流行疫情指揮中心也宣布全台進入防疫三級警戒，各界無不繃緊神經防疫。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
78.57%21.43%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
78.57%21.43%
2021-05-20-2021-05-22

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
80%20%
2021-05-18-2021-05-21

國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

會，太慢
不會，不會太慢
88.45%11.55%
2021-05-17-2021-05-20
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