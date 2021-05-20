化學兵頂烈日拚消毒！臉上壓出「驕傲印痕」 萬人全感動
近期台灣新冠肺炎疫情爆發，中央流行疫情指揮中心昨（19）公布新增267例本土確診個案，為防堵疫情擴散，全台自19日至28日，防疫升為第三級警戒。對此，國防部在臉書粉專上PO出兩張化學兵照片，指出化學兵需在大熱天穿上防護衣，臉上還被口罩壓出印痕，表示「沒有人有任何怨言，身為化學兵能站在防疫第一線，為守護國人健康挺身而出」。照片曝光後，也瞬間吸引萬人感動留言「辛苦了！」
編輯中心/綜合報導
2021-05-20 11:01:18｜2021-05-20 11:03:57
國防部於臉書粉專PO出化學兵辛勞防疫的照片，表示「臉頰上的印痕，是我們驕傲的印記！」國防部指出，化學兵頂著烈日，背著重裝，穿梭在大街、小巷、醫院、車站，只為清消每一個風險足跡，在霧氣中持續前行，「他們是化學兵，是中華民國國軍，是防疫第一線的英雄！」
國防部提及，化學兵需要身穿悶熱的防護衣，逐一對各公共場域噴灑消毒液，雖然很辛苦，但是沒有人有任何怨言，身為化學兵能站在防疫第一線，為守護國人健康挺身而出，是值得驕傲的事。最後國防部也期盼，官兵在執行任務的同時，注意個人安全，在安全第一的前提下，順利完成防疫工作！
照片曝光後，至今已有3.8萬人按讚，不少網友紛紛感動留言，「這是一場硬戰，感謝國軍們在第一線為國家人民付出，守護台灣」、「印痕代表台灣國軍偉大，辛苦了謝謝您謝謝！」、「辛苦了～謝謝你們守護台灣」、「感激之外需各自嚴遵守規定好萬全準備！才不辜國軍和醫護人員的努力與辛勞！讓我們一起加油打氣！」（編輯：陳雅雲）
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