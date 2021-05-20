「不戴口罩拒收垃圾」　高市環保局舉發開罰

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環保局表示，今天早上本市各轄區共有垃圾清運定點159處，經稽查大部分民眾皆已配合規定配戴口罩倒垃圾，惟有2位民眾因未戴口罩，清潔隊除拒收垃圾外，並依違反傳染病防治防第37條規定現場舉發，後續將交由衛生局裁處。環保局指出，今晚夜間清運垃圾時，會再大規模加強稽查，請民眾確實戴好口罩再出門，以免倒不了垃圾還荷包失血。
目前疫情嚴峻，環保局提供倒垃圾四步驟：首先至高雄清潔資訊APP查詢垃圾車時間，減少等待；出門前戴好口罩；丟垃圾時切記保持社交距離，少動口；回家後馬上洗手。環保局再次呼籲市民朋友防疫期間勤洗手，外出務必戴好口罩，共同落實防疫工作。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。