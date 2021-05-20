名家論壇》錢震宇／人民的良善不是執政者的禁臠

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政治變化很快，病毒變異更快。去年還想用防疫當成政治上執政成績的，今年馬上踢到鐵板。
有誰能想像一年前覺得自己不可一世，防疫作為人人稱羨的蔡政府，在一年後的今天會被疫情搞得烏煙瘴氣，民怨翻騰，說到底這是因為病毒嗎？當然不是，否則為何歐美各國都準備開始恢復正常生活之時，台灣才正走向疫情高峰。這當然是「人為的疏失所致」。
還記得去年520蔡英文大張旗鼓地邀請所謂的「抗疫英雄」觀禮，但所謂的抗疫英雄其實是口罩國家隊、疫情指揮中心公衛團隊及蘇貞昌領軍的政府團隊，當時我直覺是想，奇怪！5月正是全球疫情高峰，疫情未見好轉，其他國家都在緊急動員的時候，台灣竟然在大肆宣傳「抗疫英雄」，難道台灣已經免疫了嗎？不用擔心新冠病毒了嗎？
其實，成就防疫能有好成績的根本不是屢屢出包的口罩國家隊、也不是從頭到尾堅持不普篩、只要邊境管制就好的疫情指揮中心、更不是只會講空話、只想用網路帶風向的政府團隊；而是生長在這塊土地，重視自己生命及生活價值的人民，大家互相提醒、相互支持，願意犧牲自己的不便，但這一切不是為了成就執政者的聲望，也不是給民進黨拿來造神，而是希望能有一個安全穩定的生活。
然而，看看蔡英文以及民進黨過去一路對於疫情的管控及發言，卻是處處高度質疑人民，認為不可以質疑疫情指揮中心、不可以質疑政府的效能及作法、不能傳遞不是疫情指揮中心發布的訊息，把所有人都當成「搗蛋者」；但蔡政府似乎忘了這一切都是民眾主動配合開始，把民眾願意相信政府施政的善意當成是應該而且是必須順服的，把提出質疑者就當成是「破壞團結者」，抹成「心懷不軌的」要來打擊第一線醫護人員以及政府人員，其實最終目的只有一個：讓人民無法質疑執政者的作為。
更加惡劣的是，蔡政府不斷操作對立之下，把原本應該同心抗疫的民眾，硬是分化成兩派，一個是相信政府，有人質疑就是刻意找碴；一個是擔心疫情，提出質疑者就被視為不合群，打成是見不得人好。因此去年疫情爆發期間，才會有「不要逆時中」的聲浪傳出。
蔡英文目前唯一做得最成功的一件事就是利用人民的良善，去操作兩極對立。回想領口罩時的「我OK、你先領」、打疫苗的「我OK、你先打」，再到這次因為疫情嚴峻所喊出的「同島一命」、「團結防疫守台灣」，彷彿稍稍有異音就是不同陣線，就是疫情破口，就是不愛台灣。
去年520蔡英文把人民的良善包裝成自己的政績，大書特書。今年520蔡英文卻不見蹤影，只在臉書上po出視察國軍照片，試圖再用國軍的形象來化解人民對她的質疑與不滿，但這樣拙劣的操作手法早被識破。
給不起人民安心穩定的生活、只想操縱人民的對立與彼此仇視，然後只會神隱從不敢面對人民的疑問，這樣的總統，有跟沒有真的沒差！
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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