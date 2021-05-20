  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

疫情拉警報！文化局推線上藝文漫遊　邀市民逛雲端挺藝文

▲新北市政府文化局推出「線上藝文漫遊」專頁，讓民眾防疫在家，也可以逛博物館、看展覽、欣賞表演及閱讀，既防疫又療癒。（圖／新北市政府文化局提供）
▲新北市政府文化局推出「線上藝文漫遊」專頁，讓民眾防疫在家，也可以逛博物館、看展覽、欣賞表演及閱讀，既防疫又療癒。（圖／新北市政府文化局提供）

地方中心/綜合報導

2021-05-20 17:00:00

疫情拉警報！新北市政府文化局所屬各藝文場館、圖書館持續閉館至6月8日，防疫升級，藝文服務不停歇；為鼓勵民眾防疫期間少出門，即日起推出「線上藝文漫遊」專頁，讓民眾防疫在家，也可以逛博物館、看展覽、欣賞表演及閱讀，既防疫又療癒。

我是廣告 請繼續往下閱讀

文化局表示，「線上藝文漫遊」專頁，除了彙集新北各雲端博物館，同時蒐羅60個國內外線上藝文與雲端圖書館免費資訊網站，內容涵蓋展館導覽類、線上藝文媒體平台、電子圖書類，還有雲端電影院、線上表演廳等影音，共4大類，內容豐富又實用；讓民眾在抗疫期間，宅在家也可以享藝文，透過雲端藝文服務，療癒自己與家人。

此外新北市圖特增購各類熱門暢銷電子書，推雲端電子書借閱加倍的防疫閱讀加碼服務，計次電子書，自即日起每人每月4點增為10點，電子書借閱冊數從10冊提高為20冊，只要有新北市圖借閱證，登入就可馬上使用，系統還會自動歸還，無須擔心逾期的問題；沒有借閱證的民眾，也可透過「網路辦證」的服務線上申辦，即刻享用圖書館的電子資源，歡迎民眾多加利用數位資源。

文化局指出，隨疫情升溫，全臺高中以下學生至5月28日止全面停課，也特別推薦適合國中小學生停課不停學的電子資源，包括適合國高中生閱讀的Funday線上外語學習平台、空中英語教室影音典藏學習頻道，及適合小學生閱讀的布克聽聽兒童數位閱讀網、BOOKFLIX兒童互動電子有聲書、FunPark童書夢工廠數位互動電子繪本、小魯數位有聲書。

同時為鼓勵大家防疫期間多多利用「線上藝文漫遊」專頁，一起防疫在家挺藝文，即日起至5月28日止，只要拍攝居家閱讀的照片上傳至新北市立圖書館FB，並分享閱讀好書或心得，即可免費抽藍芽耳機。

文化局說，到6月8日前，文化局粉專不定期會加碼推出限量抽獎活動，都有機會抽中神秘好禮！相關活動資訊請至新北市政府文化局官網、文化局臉書粉絲團，以及新北市立圖書館網站查詢。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
82.17%17.83%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
73.53%26.47%
2021-05-20-2021-05-22

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
77.3%22.7%
2021-05-18-2021-05-21

國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

會，太慢
不會，不會太慢
88.81%11.19%
2021-05-17-2021-05-20
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀