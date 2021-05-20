疫情拉警報！文化局推線上藝文漫遊　邀市民逛雲端挺藝文

疫情拉警報！新北市政府文化局所屬各藝文場館、圖書館持續閉館至6月8日，防疫升級，藝文服務不停歇；為鼓勵民眾防疫期間少出門，即日起推出「線上藝文漫遊」專頁，讓民眾防疫在家，也可以逛博物館、看展覽、欣賞表演及閱讀，既防疫又療癒。





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文化局表示，「線上藝文漫遊」專頁，除了彙集新北各雲端博物館，同時蒐羅60個國內外線上藝文與雲端圖書館免費資訊網站，內容涵蓋展館導覽類、線上藝文媒體平台、電子圖書類，還有雲端電影院、線上表演廳等影音，共4大類，內容豐富又實用；讓民眾在抗疫期間，宅在家也可以享藝文，透過雲端藝文服務，療癒自己與家人。





此外新北市圖特增購各類熱門暢銷電子書，推雲端電子書借閱加倍的防疫閱讀加碼服務，計次電子書，自即日起每人每月4點增為10點，電子書借閱冊數從10冊提高為20冊，只要有新北市圖借閱證，登入就可馬上使用，系統還會自動歸還，無須擔心逾期的問題；沒有借閱證的民眾，也可透過「網路辦證」的服務線上申辦，即刻享用圖書館的電子資源，歡迎民眾多加利用數位資源。





文化局指出，隨疫情升溫，全臺高中以下學生至5月28日止全面停課，也特別推薦適合國中小學生停課不停學的電子資源，包括適合國高中生閱讀的Funday線上外語學習平台、空中英語教室影音典藏學習頻道，及適合小學生閱讀的布克聽聽兒童數位閱讀網、BOOKFLIX兒童互動電子有聲書、FunPark童書夢工廠數位互動電子繪本、小魯數位有聲書。





同時為鼓勵大家防疫期間多多利用「線上藝文漫遊」專頁，一起防疫在家挺藝文，即日起至5月28日止，只要拍攝居家閱讀的照片上傳至新北市立圖書館FB，並分享閱讀好書或心得，即可免費抽藍芽耳機。





文化局說，到6月8日前，文化局粉專不定期會加碼推出限量抽獎活動，都有機會抽中神秘好禮！相關活動資訊請至新北市政府文化局官網、文化局臉書粉絲團，以及新北市立圖書館網站查詢。



