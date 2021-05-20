台中增2例確診公布足跡 成立「朝陽前進指揮所」設快篩站
中央流行疫情指揮中心今（20）日公布，台中新增本土確診2例，分別為案2710、案2816皆為朝陽科技大學女學生。2案皆因與案2514一同至東協廣場美樂地KTV同包廂唱歌染疫，均已後送醫院隔離治療，並公布足跡。台中市府為儘快找出社區感染源，防堵疫情大破口，已成立「朝陽前進指揮所」設置快篩站，針對有接觸史、活動史且有症狀者優先篩檢。
記者柳榮俊/綜合報導
2021-05-20 16:53:30｜2021-05-20 16:55:52
市長盧秀燕主下午持防疫作為記者會，會中由衛生局長曾梓展說明新增2例疫調。案2710為19歲女性，就讀朝陽科技大學一年級。平時居住學校宿舍，5月13日與案2514女大生等人，前往東協廣場美樂地KTV同包廂唱歌，且並肩而坐。隔日返校上課，16日由案父母自駕接回雲林後未再外出。該案於17日出現喉嚨痛症狀，19日由父親親送國軍雲林基督教醫院採檢確診，共匡列7名接觸者居家隔離，校園接觸者也陸續匡列中。
案2710曾於麥當勞霧峰門市，7-11新峰門市，流星花園民宿餐廳，鴨董鴨肉飯塗城店，倆姐妹鮮果舖，全聯福利中心Pxmart霧峰門市，環保局已全面進行清消作業，同時上述門市相關人員落實工作人員健康監控。
案2816為20歲女性，就讀朝陽科技大學一年級，居住在學校宿舍，有3名同住室友。個案未有北部、宜蘭等旅遊史，13日曾與案2514女大生前往東協廣場美樂地KTV同包廂唱歌。5月14日曾至101文具天堂、霧峰圖書館、老先覺、萬波紅茶、三媽臭臭鍋。15日至老先覺、愛買、大苑子。16日出現頭暈症狀，至屈臣氏、老先覺。17日至全聯、何康診所就醫、又至炸沏販、阿里巴巴。5月19日至中山附醫採檢確診，送醫隔離治療。
案2816匡列3名同住室友列居家隔離；個案至何康診所接觸醫師、藥師、護士、個案看診前後半小時候診病人，共計28人列為自主健康管理對象；同時上述門市相關人員落實工作人員健康監控。
衛生局說明，市府已立即成立「朝陽前進指揮所」針對校園周圍加強清消，並設置快篩站，以有接觸史、活動史且有症狀者為優先篩檢對象，快速找出社區感染者