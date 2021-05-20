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賣場恐成病毒大染缸！醫曝「4地方」最危險：人流須管制

▲近期本土疫情升溫，全台灣進入三級疫情警戒，也有不少民眾深怕未來出門更加困難，急著前往賣場搶購民生用品。（圖/NOWnews攝影中心）
▲近期本土疫情升溫，全台灣進入三級疫情警戒，也有不少民眾深怕未來出門更加困難，急著前往賣場搶購民生用品。（圖/NOWnews攝影中心）

編輯中心/綜合報導

2021-05-20 18:30:34

近期本土疫情升溫，全台灣進入三級疫情警戒，也有不少民眾深怕未來出門更加困難，急著前往賣場搶購民生用品。不過重症專科醫師黃軒則拿出國外研究與經驗，顯示大賣場是「新冠病毒的大染缸」，且有「4地方」最危險，必須做好人流與入場時間管制，就能大幅減低感染風險。

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黃軒醫師指出，只要一公布任何疫情擴散，人潮擁擠會出現在大賣場！各國都會如此，而不只是臺灣而已，但一窩蜂去大賣場搶購，卻引發另一種的群聚效應了。

▲重症專科醫師黃軒則拿出國外研究與經驗，顯示大賣場是「新冠病毒的大染缸」，且有「4地方」最危險，必須做好人流與入場時間管制，就能大幅減低感染風險。（圖／翻攝黃軒醫師
▲重症專科醫師黃軒則拿出國外研究與經驗，顯示大賣場是「新冠病毒的大染缸」，且有「4地方」最危險，必須做好人流與入場時間管制，就能大幅減低感染風險。（圖／翻攝黃軒醫師 Dr. Ooi Hean臉書）
黃軒醫師也表示，大賣場中有4個區域是高感染風險區：

1.生鮮食品

生鮮食品，一直以來都是高風險區，因為大家進來，不一定會買，但一定會摸一下、碰一下，前面一個客人手沾了病毒，下一個也可能從社區，帶病毒來大賣場，接著摸新鮮蔬果，你跟著摸，當然容易中招！研究也顯示，在賣場生鮮食品區的工作人員，得到新冠肺炎的機率，是收銀人員的5倍左右！

2.收銀櫃檯

在大賣場內，另一個新冠病毒傳播的熱區，就是收銀櫃檯。由於人潮眾多，來客在收銀櫃檯逗留時間愈長，再加上人潮眾多，有時根本就沒有維持社交距離。

▲在大賣場內，另一個新冠病毒傳播的熱區，就是收銀櫃檯。由於人潮眾多，來客在收銀櫃檯逗留時間愈長，再加上人潮眾多，有時根本就沒有維持社交距離。（示意圖／取自pixabay）
▲在大賣場內，另一個新冠病毒傳播的熱區，就是收銀櫃檯。由於人潮眾多，來客在收銀櫃檯逗留時間愈長，再加上人潮眾多，有時根本就沒有維持社交距離。（示意圖／取自pixabay）
3.中間走道

大賣場中間走道區，其實也是病毒熱區！由於中間走道空間比較寬敞，來客都愛在此區域逗留走動，反而放東西的狹窄地帶，大家拿了貨品就會走開，中間走道的那些人，東看西看的，前後左右也很少有社交安全距離

大賣場，會令客戶耗很多時間的地方，就是易感染病毒的地方。

4、出口

當大賣場遭病毒污染，客人們準備把戰利帶回家時，出口也是最容易傳播病毒的熱區。尤其是如果出口只有一個，且人群聚集，又沒有分流，可能增加42％的傳染率。

黃軒醫師最後從英國研究結果來做出建議，「賣場做好人流與入場時間的管制，再加上人人強制戴口罩，就能讓感染率減少至少92 %」，而民眾在逛完賣場時，也別忘記清潔手部加上酒精消毒，才可以回到家中。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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