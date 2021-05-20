賣場恐成病毒大染缸！醫曝「4地方」最危險：人流須管制

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黃軒醫師也表示，大賣場中有4個區域是高感染風險區：
1.生鮮食品
生鮮食品，一直以來都是高風險區，因為大家進來，不一定會買，但一定會摸一下、碰一下，前面一個客人手沾了病毒，下一個也可能從社區，帶病毒來大賣場，接著摸新鮮蔬果，你跟著摸，當然容易中招！研究也顯示，在賣場生鮮食品區的工作人員，得到新冠肺炎的機率，是收銀人員的5倍左右！
2.收銀櫃檯
在大賣場內，另一個新冠病毒傳播的熱區，就是收銀櫃檯。由於人潮眾多，來客在收銀櫃檯逗留時間愈長，再加上人潮眾多，有時根本就沒有維持社交距離。
3.中間走道
大賣場中間走道區，其實也是病毒熱區！由於中間走道空間比較寬敞，來客都愛在此區域逗留走動，反而放東西的狹窄地帶，大家拿了貨品就會走開，中間走道的那些人，東看西看的，前後左右也很少有社交安全距離
大賣場，會令客戶耗很多時間的地方，就是易感染病毒的地方。
4、出口
當大賣場遭病毒污染，客人們準備把戰利帶回家時，出口也是最容易傳播病毒的熱區。尤其是如果出口只有一個，且人群聚集，又沒有分流，可能增加42％的傳染率。
黃軒醫師最後從英國研究結果來做出建議，「賣場做好人流與入場時間的管制，再加上人人強制戴口罩，就能讓感染率減少至少92 %」，而民眾在逛完賣場時，也別忘記清潔手部加上酒精消毒，才可以回到家中。（編輯：潘毅）
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