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深圳賽格大廈連3日晃動　官方稱需進一步調查

▲中國深圳知名地標「賽格大廈」連續3天出現不明原因晃動。（圖／翻攝自微博）
▲中國深圳知名地標「賽格大廈」連續3天出現不明原因晃動。（圖／翻攝自微博）

中央社

2021-05-20 19:42:54

（中央社台北20日電）樓高75層的深圳賽格大廈連續3天出現不明原因晃動，造成民眾恐慌、住戶撤離。深圳官方昨晚發布監測結果稱無異常，將進一步調查晃動原因。媒體披露，賽格大廈6年前也曾發生類似情形。

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美國駐廣州領事館19日已發出警告，呼籲美國公民儘量遠離賽格大廈及其周邊範圍。

綜合界面新聞、每日經濟新聞與香港01報導，深圳市住建局委託多家專業機構，自5月18日晚上9時至19日下午3時，監測賽格大廈的振動、傾斜、沉降情形。

大廈所在地的深圳福田區政府官方微博「福田發布」19日晚間通報稱，「三項指標均遠遠小於規範允許值，監測數據未顯示異常情況」；「大廈主體結構安全，產生震動的具體原因仍在調查」。

然而今天中午12時30分左右，仍陸續有住戶向媒體表示，35樓、55樓、60樓等樓層，持續感受到晃動。

報導引述一份廣東省應急管理廳的文件提到，經專家研判，初步認為是風、地鐵運行及溫度三方面因素造成的影響。這份文件還披露賽格大廈並未安裝阻尼器。

阻尼器是一種減緩力學振動及消耗動能的機械或液壓裝置，有些摩天大樓為了減緩強風、地震時的搖晃，會在內部設有阻尼器，例如台北101。

至於為何未安裝阻尼器，報導引述賽格集團內部人士表示，大廈建設的時間較早，當時的設計規範並未要求安裝阻尼器。這次事件後，「專家建議安裝阻尼器，但最終的方案還未出來」。

這名人士還透露，大樓搖晃並非首次，「六、七年前颱風的時候也晃動過一次，但是沒那麼明顯，之後也恢復正常了。」

隨著事件持續發酵，網路上也有人提出了「大樓晃動與虛擬貨幣挖礦有關」的猜測。

據報導，由於賽格大廈位在華強北，是電子產品商業聚集的地帶，當地不少人因加密貨幣價格暴漲而投入「挖礦」的行列。有傳言稱，成千上萬的硬碟高速轉動，使得鄰近的賽格大廈發生共振。

不過上述說法隨即遭到駁斥為無稽之談。（編輯：吳柏緯/楊昇儒）1100520

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