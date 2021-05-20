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林欽榮赴富邦凹子底開發基地　視察輕軌二階前置作業

▲高市副市長林欽榮今赴富邦凹子底開發基地，勘查輕軌二階工程周邊前置準備工作。（圖／高市府捷運局提供）
▲高市副市長林欽榮今赴富邦凹子底開發基地，勘查輕軌二階工程周邊前置準備工作。（圖／高市府捷運局提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

2021-05-20 21:00:00

為了及早因應輕軌二階工程大順一路(博愛二路-龍文街)施工可能帶來的交通衝擊，高市副市長林欽榮今（20）日早上9時親赴富邦凹子底開發基地，勘查輕軌二階工程周邊前置準備工作，並聽取捷運局施工期間道路配置及交維配套簡報，同時指示市府各相關單位全力配合協助富邦公司，並要求於6月中下旬完成周邊設施遷移及基地空間退縮以增加道路寬度，讓輕軌施工之交通衝擊降至最低！

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▲林欽榮要求於6月中下旬完成周邊設施遷移及基地空間退縮以增加道路寬度。（圖／高市府捷運局提供）
▲林欽榮要求於6月中下旬完成周邊設施遷移及基地空間退縮以增加道路寬度。（圖／高市府捷運局提供）
林欽榮表示，為持續推動高雄的多項重大建設，市府團隊從工程前期就展開相關配套作業的預先規劃，富邦開發案於市府都市設計審議時，即同意沿大順路段退縮4米空間，以配合輕軌二階工程施作，目前將透過移除基地範圍內樹木、台電變電箱遷移、警用監視器遷移、號誌遷移及人行道調整工程等，以增加輕軌工區北側混合車道寬度。防疫當頭前提下，市府及富邦團隊仍持續以緊緊緊的進度，戮力於6月中、下旬悉數完成輕軌周邊前置工程，以利輕軌施工期間交通車流衝擊降低，做好準備。

捷運局表示退縮地行道樹，依據今年5月11日市府召開的「高雄市政府公有樹木修剪維護諮詢委員會第1屆第3次會議」審議決議，將移除29棵屬於快速生長樹種的黑板樹，另2株30年以上樹齡的印度紫檀，均依市府養工處相關作業規範辦理移植至開發基地內，持續為城市增添綠意色彩。

▲捷運局表示將移除29棵屬於快速生長樹種的黑板樹，另2株30年以上樹齡的印度紫檀。（圖／高市府捷運局提供）
▲捷運局表示將移除29棵屬於快速生長樹種的黑板樹，另2株30年以上樹齡的印度紫檀。（圖／高市府捷運局提供）
捷運局指出，第一階段大順路(龍勝路~龍德路)圍籬已於110年5月2日完成架設，後續第二階段大順路(龍德路~博愛路)將配合周邊前置工作於6月中、下旬完成後，再進場施工，以進行排水箱涵改建及輕軌主體工程施工，沿線將取消路邊汽、機車停車格位，並設置汽車臨停彎與公車彎，施工期間維持雙向各兩車道通行，原有公車站、人行道亦維持正常通行。

相關施工訊息將透過多元管道(警廣、官網、臉書、line官方群組、垃圾車廣播等)傳播讓市民周知。為維護用路人安全，請行經本路段之車輛依循交通導引人員指揮，小心駕駛並降低行車速率，以確保行車安全。

捷運局也呼籲施工期間建議駕駛人多利用鄰近南北向替代道路（中華路、博愛路、民族路），東西向替代道路（大中路、明誠路、同盟路、十全路、九如路）提早改道，以疏解大順路段之車流。

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