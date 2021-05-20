義大利估6月中解封　考慮給觀光客打疫苗

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威尼斯所在的威尼托大區（Veneto）首長甚至主張可替外國遊客施打疫苗，既可保護當地人又能促進旅遊。
義大利大報「晚郵報」（Corriere della Sera）報導，按照目前2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情發展趨勢，義大利多數地區6月中可望重返「快樂島」，所有營業場所都可開放，不再有任何宵禁與移動限制，唯一基本要求是仍需配戴口罩與保持社交距離。
報導說，根據義大利衛生部的指標，只要一個行政區每十萬居民的確診率降到50例以下，就可以解封降為最低風險的「白區」，6月1日薩丁尼亞島等三大區將率先解封，6月7日將再解封威尼托等三大區。
媒體預估，6月中旬可望列入解封的包括羅馬所在的拉齊奧大區（Lazio）及米蘭所在的倫巴底大區（Lombardia）等。目前疫情仍相對嚴重者是位在南義鞋跟的普利亞大區（Puglia），拿坡里（Napoli）所在的坎佩尼亞大區（Campania），以及緊鄰瑞士的度假勝地奧斯塔谷大區（Valle d'Aosta）。
媒體報導，義大利政府認為民眾跨區施打第二劑疫苗執行上有困難，因為疫苗是授權各行政區衛生局登記施打，每個登記者都在居住地有固定施打日期和地點，如果跨區施打可能造成系統混亂。
義大利衛生部表示，疫苗分配數量是基於各行政區的居住人口，如果暑假大量遊客湧入海灘等度假區域，可能造成該區疫苗數量不夠，該區是否有足夠的施打疫苗人員與場所也需要評估。
不過許多大區首長仍持續提出度假疫苗的倡議，右派領袖義大利兄弟黨主席梅洛妮（Giorgia Meloni）認為，要求給觀光客打疫苗不是太離譜的建議，只需要政府更有組織能力就行。（編輯：郭中翰）1100520