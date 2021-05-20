進超商口罩不戴好！「新北方唐鏡」來回嗆：打我啊笨蛋

新北市中和一名張姓男子，今（20）日上午到超商影印資料，期間未將口罩戴好，遭店員勸阻後，疑似心生不滿，惱羞成怒，竟在結帳後脫下口罩，模仿周星馳電影《九品芝麻官》中「方唐鏡」的經典情節，在超商門口大聲挑釁「我進來了，我又出來了，打我呀，笨蛋」，讓店員氣得一路追出去。警方獲報後，也迅速找到該名男子，並對他開立《傳染病防治法》處理記錄表，移請新北市衛生局進行裁罰。





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有網友在臉書社團《我是中和人》發文，表示她早上7點多經過國光街某超商，看到店內有男顧客在影印資料，可是卻不將口罩戴好，而店員見狀後，兩度勸導「先生，請把口罩戴好，不然請您出去」。





▲男子在超商門口來回跳，一邊喊著「我進來了，我又出來了，打我呀，笨蛋」。（圖／翻攝自《我是中和人》）

▲店員氣得衝出門外，想逮住該名男子。（圖／翻攝自《我是中和人》）

口罩戴好很難嗎

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