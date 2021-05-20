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進超商口罩不戴好！「新北方唐鏡」來回嗆：打我啊笨蛋

▲新北市中和一名張姓男子，今（20）日上午到超商影印資料，期間未將口罩戴好，遭店員勸阻後，疑似心生不滿，惱羞成怒，竟在結帳後脫下口罩，模仿周星馳電影《九品芝麻官》情節，在超商門口大聲挑釁「我進來了，我又出來了，打我呀，笨蛋」，讓店員氣得一路追出去。（圖／翻攝自《我是中和人》）
▲新北市中和一名張姓男子，今（20）日上午到超商影印資料，期間未將口罩戴好，遭店員勸阻後，疑似心生不滿，惱羞成怒，竟在結帳後脫下口罩，模仿周星馳電影《九品芝麻官》情節，在超商門口大聲挑釁「我進來了，我又出來了，打我呀，笨蛋」，讓店員氣得一路追出去。（圖／翻攝自《我是中和人》）

編輯中心/綜合報導

2021-05-20 22:19:57｜2021-05-20 22:42:23

新北市中和一名張姓男子，今（20）日上午到超商影印資料，期間未將口罩戴好，遭店員勸阻後，疑似心生不滿，惱羞成怒，竟在結帳後脫下口罩，模仿周星馳電影《九品芝麻官》中「方唐鏡」的經典情節，在超商門口大聲挑釁「我進來了，我又出來了，打我呀，笨蛋」，讓店員氣得一路追出去。警方獲報後，也迅速找到該名男子，並對他開立《傳染病防治法》處理記錄表，移請新北市衛生局進行裁罰。

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有網友在臉書社團《我是中和人》發文，表示她早上7點多經過國光街某超商，看到店內有男顧客在影印資料，可是卻不將口罩戴好，而店員見狀後，兩度勸導「先生，請把口罩戴好，不然請您出去」。

▲男子在超商門口來回跳，一邊喊著「我進來了，我又出來了，打我呀，笨蛋」。（圖／翻攝自《我是中和人》）
▲男子在超商門口來回跳，一邊喊著「我進來了，我又出來了，打我呀，笨蛋」。（圖／翻攝自《我是中和人》）
豈料張男竟不爽回應，「就是不戴，堅持要我出去，那我影印錢不付就要出去了」，雖然他還是有用悠遊卡結帳，但卻跑到門口並脫下口罩，來回橫跳，大喊「我拿下來了喔（指口罩），我進來了，我又出來了，我又進來了，我又出來了，打我啊，笨蛋」。

▲店員氣得衝出門外，想逮住該名男子。（圖／翻攝自《我是中和人》）
▲店員氣得衝出門外，想逮住該名男子。（圖／翻攝自《我是中和人》）
貼文及影片一出，掀起熱議，「店員好可憐」、「九品芝麻官2021」、「這位奧客室星爺中毒嗎」、「新北方唐鏡」、「口罩戴好很難嗎」、「九品芝麻官看太多」。

▲店員氣得追出門外。（圖／翻攝自《我是中和人》）
▲店員氣得追出門外。（圖／翻攝自《我是中和人》）
據了解，中和警方獲報後，也派員警到超商關切，並調閱店內監視器，發現張男卻時未依規定戴口罩，因此開立了「違反傳染病防治法案件處理紀錄表」，將案件移送至新北市衛生局進行裁罰，可處3000元至1萬5000元罰鍰。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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