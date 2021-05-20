進超商口罩不戴好！「新北方唐鏡」來回嗆：打我啊笨蛋

新北市中和一名張姓男子，今（20）日上午到超商影印資料，期間未將口罩戴好，遭店員勸阻後，疑似心生不滿，惱羞成怒，竟在結帳後脫下口罩，模仿周星馳電影《九品芝麻官》中「方唐鏡」的經典情節，在超商門口大聲挑釁「我進來了，我又出來了，打我呀，笨蛋」，讓店員氣得一路追出去。警方獲報後，也迅速找到該名男子，並對他開立《傳染病防治法》處理記錄表，移請新北市衛生局進行裁罰。
有網友在臉書社團《我是中和人》發文，表示她早上7點多經過國光街某超商，看到店內有男顧客在影印資料，可是卻不將口罩戴好，而店員見狀後，兩度勸導「先生，請把口罩戴好，不然請您出去」。
貼文及影片一出，掀起熱議，「店員好可憐」、「九品芝麻官2021」、「這位奧客室星爺中毒嗎」、「新北方唐鏡」、「口罩戴好很難嗎」、「九品芝麻官看太多」。
據了解，中和警方獲報後，也派員警到超商關切，並調閱店內監視器，發現張男卻時未依規定戴口罩，因此開立了「違反傳染病防治法案件處理紀錄表」，將案件移送至新北市衛生局進行裁罰，可處3000元至1萬5000元罰鍰。（編輯：郭佩蓉）
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