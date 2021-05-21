NOW早報／本土疫情延燒！醫曝「2關鍵」籲：該升4級就升

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潘建志發文表示，自己在一周前，萬華兩茶室女確診時，就判斷是第3起社區群聚，他認為根據指揮中心SOP，單周3起社區群聚，應該升到3級警戒。「如果當時開始徵用旅館，現在集中檢疫所已足夠。7天來，先是雙北市三級，很快全國停課，再到昨天全國升三級。太多確診源自萬華，加上基因定序，證明萬華茶室不但是社區群聚，還是最大感染源。我不贊成首長們 2.5，2.8， 2.9，3.0的升級法，不贊成中間路線修正主義滾動式調整。」
潘建志並列出兩個反對的原因，其一，「定了標準就要嚴格執行，否則請修正標準。因為上行下效，自已先做到，才能要求民眾認真守法。有人走路流汗，所以口罩拉到下巴，可以藉口說是滾動式調整嗎？其二，「民眾注意力是珍稀資源，滾來滾去變動，大家搞不清楚狀況。例如昨日要民眾輕症在家等，昨日改要求速送集中檢疫所或醫院，我相信很多人還不知道。」
「量子物理學，弱交互作用中宇稱不守恆。應該逆時鐘的時候，上帝也會變成左撇子。」文末，潘建志直言「真的該升4級時，就升4級，別再滾動式調整。」
今日天氣／各地高溫炎熱 午後局部有雨
今（21）日鋒面在台灣北部海面，午後雷陣雨轉趨明顯，水氣稍增，北部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，中南地區仍為多雲時晴的天氣，但午後各地山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率；溫度方面，高溫炎熱，西半部普遍高溫約33至35度，東半部約31至33度，其中在苗栗以南、大台北近山區或河谷、花蓮縱谷及台東有局部36度以上高溫，尤其南投、台南及高雄有局部38度以上極端高溫的機率。
唐鳳推「簡訊實聯制」日本爆紅！日網羨炸喊：想搬去台灣
台灣本土疫情嚴峻，19日又增加267名本土確診案例，中央流行疫情指揮中心也宣布全台進入防疫三級警戒，民眾出入商家、搭乘大眾交通運輸工具時，因配合政府防疫，開始實施「實聯制」；對此，行政院科技政委唐鳳更火速推出「簡訊實聯制」，短短幾秒就可以成功登記個人資料，解決民眾使用上的不便，消息曝光掀起日本網友熱議。
節目喊卡！周玉蔻PO文爆「獨家」 狠批：多一個紅媒集團
資深媒體人周玉蔻近日因疑提前透露確診數、爆料疫苗將抵台等消息引發話題；昨（20）日上午，她又在臉書自爆HitFM聯播網主持的《周玉蔻嗆新聞》只做到今天，節目即將停播。
投資不會一帆風順 謝金河：台股不易再創歷史高峰
近日台股盤勢大幅震盪，財信傳媒董事長謝金河昨（20）日在臉書發文，從虛擬貨幣走勢談到台股走勢，他直言：這波本土疫情衝擊台灣內需產業可能會比去年大且久，台股恐不易再創歷史高峰！
新垣結衣為何嫁他？星野源「5步驟」收服女神
全亞洲宅男心碎，「國民老婆」新垣結衣假戲真做，閃婚年長8歲的星野源，兩人當初合作的《月薪嬌妻》變成真實紀錄片，叫人如何不崩潰？男性忿忿不平，星野源長相不帥氣，身高僅168公分，還比169公分的女主角略矮，如何抱得美人歸？其實，星野源身兼演員、歌手、散文作家等多重身分，2018年甚至登上演藝圈吸金男排行榜第3名，年收入高達4.5億元日幣，跟新垣結婚根本超級匹配啊！
關鍵1：以音樂炒熱話題
關鍵2：寫散文表達敬意
關鍵3：當對方的好鄰居
關鍵4：親自下廚秀手藝
關鍵5：收入不輸另一半
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。