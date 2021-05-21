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NOW早報／本土疫情延燒！醫曝「2關鍵」籲：該升4級就升

▲萬芳醫院醫師潘建志在臉書表示，不贊成「滾動式調整」，他並提出「2原因」，呼籲「真的該升4級時，就升4級。」（圖／經濟部提供）
▲萬芳醫院醫師潘建志在臉書表示，不贊成「滾動式調整」，他並提出「2原因」，呼籲「真的該升4級時，就升4級。」（圖／經濟部提供）

編輯中心/綜合報導

2021-05-21 06:00:00

本土疫情延燒！醫曝「2關鍵原因」籲：真的該升4級時就升

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台灣本土疫情嚴峻，19日又增加267名本土確診案例，中央流行疫情指揮中心也宣布全台進入防疫三級警戒，民眾出入商家、搭乘大眾交通運輸工具除了登記實名制，更得戴起口罩防疫。對此，萬芳醫院醫師潘建志在臉書提出「2原因」反對滾動式調整，他呼籲「真的該升4級時，就升4級。」

潘建志發文表示，自己在一周前，萬華兩茶室女確診時，就判斷是第3起社區群聚，他認為根據指揮中心SOP，單周3起社區群聚，應該升到3級警戒。「如果當時開始徵用旅館，現在集中檢疫所已足夠。7天來，先是雙北市三級，很快全國停課，再到昨天全國升三級。太多確診源自萬華，加上基因定序，證明萬華茶室不但是社區群聚，還是最大感染源。我不贊成首長們 2.5，2.8， 2.9，3.0的升級法，不贊成中間路線修正主義滾動式調整。」

潘建志並列出兩個反對的原因，其一，「定了標準就要嚴格執行，否則請修正標準。因為上行下效，自已先做到，才能要求民眾認真守法。有人走路流汗，所以口罩拉到下巴，可以藉口說是滾動式調整嗎？其二，「民眾注意力是珍稀資源，滾來滾去變動，大家搞不清楚狀況。例如昨日要民眾輕症在家等，昨日改要求速送集中檢疫所或醫院，我相信很多人還不知道。」

「量子物理學，弱交互作用中宇稱不守恆。應該逆時鐘的時候，上帝也會變成左撇子。」文末，潘建志直言「真的該升4級時，就升4級，別再滾動式調整。」

▲台灣本土疫情嚴峻，又增加286例確診案例，各界無不繃緊神經防疫。（圖／NOWnews製作）
▲台灣本土疫情嚴峻，又增加286例確診案例，各界無不繃緊神經防疫。（圖／NOWnews製作）
今日天氣／各地高溫炎熱　午後局部有雨

今（21）日鋒面在台灣北部海面，午後雷陣雨轉趨明顯，水氣稍增，北部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，中南地區仍為多雲時晴的天氣，但午後各地山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率；溫度方面，高溫炎熱，西半部普遍高溫約33至35度，東半部約31至33度，其中在苗栗以南、大台北近山區或河谷、花蓮縱谷及台東有局部36度以上高溫，尤其南投、台南及高雄有局部38度以上極端高溫的機率。

唐鳳推「簡訊實聯制」日本爆紅！日網羨炸喊：想搬去台灣

台灣本土疫情嚴峻，19日又增加267名本土確診案例，中央流行疫情指揮中心也宣布全台進入防疫三級警戒，民眾出入商家、搭乘大眾交通運輸工具時，因配合政府防疫，開始實施「實聯制」；對此，行政院科技政委唐鳳更火速推出「簡訊實聯制」，短短幾秒就可以成功登記個人資料，解決民眾使用上的不便，消息曝光掀起日本網友熱議。

▲行政院科技政委唐鳳火速推出「簡訊實聯制」，短短幾秒就可以成功登記個人資料。（圖／翻攝自推特Taiwanjin）
▲行政院科技政委唐鳳火速推出「簡訊實聯制」，短短幾秒就可以成功登記個人資料。（圖／翻攝自推特Taiwanjin）
節目喊卡！周玉蔻PO文爆「獨家」　狠批：多一個紅媒集團

資深媒體人周玉蔻近日因疑提前透露確診數、爆料疫苗將抵台等消息引發話題；昨（20）日上午，她又在臉書自爆HitFM聯播網主持的《周玉蔻嗆新聞》只做到今天，節目即將停播。

▲周玉蔻20日早突在臉書自爆HitFM聯播網主持的《周玉蔻嗆新聞》只做到明天。（合成圖／翻攝自臉書Hit
▲周玉蔻20日早突在臉書自爆HitFM聯播網主持的《周玉蔻嗆新聞》將結束。（合成圖／翻攝自臉書Hit Fm聯播網-周玉蔻嗆新聞）
投資不會一帆風順　謝金河：台股不易再創歷史高峰

近日台股盤勢大幅震盪，財信傳媒董事長謝金河昨（20）日在臉書發文，從虛擬貨幣走勢談到台股走勢，他直言：這波本土疫情衝擊台灣內需產業可能會比去年大且久，台股恐不易再創歷史高峰！

新垣結衣為何嫁他？星野源「5步驟」收服女神

全亞洲宅男心碎，「國民老婆」新垣結衣假戲真做，閃婚年長8歲的星野源，兩人當初合作的《月薪嬌妻》變成真實紀錄片，叫人如何不崩潰？男性忿忿不平，星野源長相不帥氣，身高僅168公分，還比169公分的女主角略矮，如何抱得美人歸？其實，星野源身兼演員、歌手、散文作家等多重身分，2018年甚至登上演藝圈吸金男排行榜第3名，年收入高達4.5億元日幣，跟新垣結婚根本超級匹配啊！

關鍵1：以音樂炒熱話題

關鍵2：寫散文表達敬意

關鍵3：當對方的好鄰居

關鍵4：親自下廚秀手藝

關鍵5：收入不輸另一半

▲▼星野源（上下圖右）與新垣結衣對外宣稱最近拍攝《月薪嬌妻》特別篇後，才擦出戀愛火花。（圖／TBS月薪嬌妻推特）
▲▼星野源（上下圖右）與新垣結衣對外宣稱最近拍攝《月薪嬌妻》特別篇後，才擦出戀愛火花。（圖／TBS月薪嬌妻推特）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
84.36%16.2%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
72.12%27.88%
2021-05-20-2021-05-22

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
76.8%23.2%
2021-05-18-2021-05-21

國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

會，太慢
不會，不會太慢
89.35%10.65%
2021-05-17-2021-05-20
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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