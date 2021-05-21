忍痛搬離孩子！女醫曝「第一線壓力」　畫面讓5萬人心疼

我是廣告 請繼續往下閱讀
田知學提到「而在如此高壓、高風險的地方工作，我們其實也有親愛的家人！即使清潔完回到家，還是會擔心會不會影響到他們」，最後忍痛決定搬出來住。她坦言「天下沒有一個真心愛孩子的媽媽，會捨得離開孩子！」並一直告訴自己「我可以的！」「我很堅強」，但是眼看兒子線上課程跟不上中文課程，只會英文的先生向她求救，她卻不能幫忙，著急地在家長群組拜託其他家長幫忙，不禁感到心頭酸到鼻頭。
田知學難過地說「我也好想在旁邊陪他一起上線上課程，昨天我消毒乾淨、戴口罩陪他上過一次，他好害羞、好緊張的樣子好可愛！」卻稱「觀察了幾天，疫情應該不會那麼快穩下來。忍了很久，還是決定搬出來住！暫時離開我最愛的兩個男人」。
然而第一線醫護現在身處水深火熱、因為N95口罩和厚不通風的裝備，加上壓力已經快要無法喘息、情緒無法宣洩，田知學直呼「真的很想跟大家換『戴口罩、勤洗手、不群聚』，而『耍廢救台灣』對我們來說超級超級……奢侈！」最後PO出一張推著行李離開家的影子照片，畫面曝光讓一票網友看完忍不住落淚。
對此，網友紛紛替她加油打氣「感謝田醫師與所有第一線的醫護人員，守護著所有人的平安」、「一樣身為人母，除了深深感謝外，還有滿滿的心疼與不捨」、「謝謝所有堅持在第一線的醫護防疫人員，謝謝你們！」「想給田醫師和第一線的醫護人員們一個大大的擁抱」、「感謝所有前線人員，辛苦了！我們一定會遵守約定的，加油」。（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。