柯文哲要求北市醫護打疫苗 發言人證實：陳佩琪已施打
台北市長柯文哲昨日下令北市醫護人員等第一線防疫工作者都應施打疫苗，而先前柯曾透露妻子、北市聯醫小兒科醫師陳佩琪在等有沒有更好的疫苗，北市府發言人陳智菡今（21日）證實，經柯市長溝通後，陳佩琪已經施打疫苗完畢。
新頭殼newtalk
2021-05-21 15:14:19｜2021-05-21 16:01:48
對於施打疫苗恐有副作用，外界擔憂影響醫護人員調度人力，陳智菡表示，所有施打順序都會分組進行，工作性質相同的醫護人員，都會盡量錯開施打，避免影響到工作狀況。另外，有沒有強制施打，現在是非常時期，柯市長下了非常多的行政命令，希望這時一定要趕快把疫情堵住。
被問及疫苗是否足夠，陳智菡坦言，現在的確非常吃緊，目前都還停留在第一劑疫苗施打，第二劑疫苗目前還沒送到各縣市政府。
媒體詢問，陳佩琪曾表示不想打AZ疫苗？陳智菡說，陳佩琪已經施打過了，柯市長之前有跟她溝通，特別現在和平醫院要啟動為「專責醫院」，柯昨天也強調第一線醫護人員一定要做好防禦工作，陳佩琪已經施打完畢。
陳智菡也透露，目前北市徵召退休、離職醫護人員協助監測檢疫所、加強版防疫旅館中輕症、無症狀確診者，最新統計數字已有1542人報名，相當踴躍，「感謝所有醫護同仁」，預計進行完受訓後即刻上線，預計目標在一週內。
新聞來源為Newtalk 新頭殼