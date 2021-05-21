蔡依林深夜曬居家美照　丟震撼消息：坐月子

台灣疫情持續升溫，演唱會、錄影行程等紛紛取消或延期，藝人們也遵守防疫政策，待在家盡量不外出。而蔡依林昨（20）日一連在社群媒體上曬出3張自拍，還寫道「坐月子」，幽默話語引起討論。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-05-21 14:20:30｜2021-05-21 14:29:01
蔡依林在IG貼出3張自拍照，照片中蔡依林長髮微亂，眼神厭世，近乎素顏，身上穿著白色上衣，難得讓人看到她居家的模樣，但似乎在家的防疫生活太無聊，她因此在貼文中寫道：「好像有點久沒拍拍了」，文末還附注「坐月子」、「勤洗手」，以「坐月子」幽默形容在家的防疫日子。
藝人小禎看到後，隨即在底下留言：「月子做得好～身體沒煩惱喔」；趙孟姿也表示：「比坐月子還難，月子無聊還能出去透透氣，呸姐不知道的事。」粉絲們則是紛紛留言稱讚：「還是很美啊」、「姐，想念妳」、「美炸了啊，多一點自拍照，不夠看呢！」
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