  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

蔡依林深夜曬居家美照　丟震撼消息：坐月子

▲蔡依林曬出居家美照，以「坐月子」形容在家過防疫生活的日子。（圖／翻攝蔡依林IG）
▲蔡依林曬出居家美照，以「坐月子」形容在家過防疫生活的日子。（圖／翻攝蔡依林IG）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-05-21 14:20:30｜2021-05-21 14:29:01

台灣疫情持續升溫，演唱會、錄影行程等紛紛取消或延期，藝人們也遵守防疫政策，待在家盡量不外出。而蔡依林昨（20）日一連在社群媒體上曬出3張自拍，還寫道「坐月子」，幽默話語引起討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡依林在IG貼出3張自拍照，照片中蔡依林長髮微亂，眼神厭世，近乎素顏，身上穿著白色上衣，難得讓人看到她居家的模樣，但似乎在家的防疫生活太無聊，她因此在貼文中寫道：「好像有點久沒拍拍了」，文末還附注「坐月子」、「勤洗手」，以「坐月子」幽默形容在家的防疫日子。

▲蔡依林曬出居家美照。（圖／翻攝蔡依林IG）
▲▼蔡依林曬出居家美照。（圖／翻攝蔡依林IG）
▲蔡依林曬出居家美照。（圖／翻攝蔡依林IG）
藝人小禎看到後，隨即在底下留言：「月子做得好～身體沒煩惱喔」；趙孟姿也表示：「比坐月子還難，月子無聊還能出去透透氣，呸姐不知道的事。」粉絲們則是紛紛留言稱讚：「還是很美啊」、「姐，想念妳」、「美炸了啊，多一點自拍照，不夠看呢！」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
92.07%7.93%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
69.86%30.14%
2021-05-20-2021-05-22

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
78.37%21.63%
2021-05-18-2021-05-21
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

繼續作答
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
即時
推薦閱讀