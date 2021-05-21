南投、屏東也淪陷！全台7天累計本土確診病例達1824例
國內疫情大爆發，中央流行疫情指揮中心今（21）日再公布新增312例本土確診病例，也連續7天單日本土個案破百例，累計本土染疫人數達1824人，其中雙北市染疫人數就有1578人成為重災區，而原本還是淨土的南投縣及屏東縣也淪陷，今日各有1人確診，目前本島只剩下嘉義、花蓮及台東本土零確診，而離島的連江、金門及澎湖也沒有本土確診病例出現。
記者顏真真/台北報導
2021-05-21 15:08:26｜2021-05-21 16:09:02
指揮中心公布今日公布國內新增的312例本土個案，其中有170例男性、142例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於今年5月8日至5月20日。居住縣市以新北市144例最多（以板橋區37例為多），其次為台北市127例（以萬華區60例為多），桃園市13例、基隆市9例、台中市及彰化縣各5例、高雄市4例、宜蘭縣2例、屏東縣、南投縣、雲林縣各1例。其中萬華活動史相關107例、茶藝館相關73例、某社團相關6例、某水果商相關5例、其他已知感染源24例、關聯不明72例、疫調中25例。相關疫情調查持續進行中。
目前本土新冠肺炎疫情仍持續擴散，已連續7天本土確診人數破百例，從5月15日新增180例、5月16日206例、5月17日333例、5月18日240例．5月19日267例、5月20日286例，再到今日又新增312例，累計7天下來本土確診個案已達1824例。
若就這1824例本土病例地理位置來看，目前本島只剩嘉義、花蓮及台東縣還沒有本土確診者，其他縣市都已有本土病例，南投及屏東縣則在今日淪陷，而外島的連江、金門及澎湖仍是本土零確診。
至於本土疫情重災區就是新北市，累計7天下來已有856例，台北市高居第二，也有722名本土病例，再來則是桃園有74例，彰化縣有69例，基隆有30例，宜蘭有22例，高雄有17例，台中有17例，新竹縣有6例，新竹市3例，雲林有3例，台南市有2例，苗栗、南投及屏東縣則各有1例。目前只還沒有出現本土病例的就剩下本島的花蓮、台東、嘉義及離島的連江、金門及澎湖仍維持零確診。
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