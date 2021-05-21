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改善竹北交通 楊文科偕林思銘爭拓寬莊敬一路涵洞

▲新竹縣長楊文科、立委林思銘向中央爭取，拓寬中山高速公路莊敬一路機車涵洞，改善竹北交通。（圖／新竹縣政府提供）
▲新竹縣長楊文科、立委林思銘向中央爭取，拓寬中山高速公路莊敬一路機車涵洞，改善竹北交通。（圖／新竹縣政府提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2021-05-21 15:00:13

新竹縣政府表示，為改善國道一號中山高速公路阻隔竹北市東西區交通問題，並紓緩光明六路交流道雍塞現象，新竹縣尋求高速公路局協助，希望拓寬莊敬一路機車涵洞為汽機車共用，日前由立委林思銘邀集縣府、在地民代、高公局現勘，提出拓寬和周邊道路配對整體規劃案，考量規劃可行並具急迫性，高公局在縣府提報申請計畫書審核同意後，將正式納入五楊高架楊頭延伸工程案內一併規劃，並列為後續優先施作工程。

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新竹縣長楊文科說，他上任以來，新竹縣主要政策五支箭推動經濟發展、人口紅利等，讓新竹縣和竹北市成長幅度在全國數一數二，快速發展讓交通改善需求更為急迫。這次也向高公局爭取到路肩提早至6時30分開放，加上機車涵洞拓寬規劃案，及智慧交通管制策略，相信能逐步改善竹北市交通。

交旅處長游志祥進一步說明，現況竹北市銜接高速公路周邊東西側的主要交通要道為中山路、光明六路、福興東路和興隆路等，其中光明六路交會交流道，與南、北匝道又是號誌化路口，和縣政二路路口距離很近，加上中山路和福興東路在尖峰時段車流很大，造成竹北市東西車流雍塞。

游志祥說，高速公路東側的AI智慧園區的工程，已將周邊的勝利八街、莊敬一路拓寬，考量未來AI智慧園區廠商進駐、百貨公司營運和體育場館賽事勢必將衍生大量車流，縣府預先檢視改善方案，提案將光明六路和中山路間，原本提供東西向通行的機車涵洞，拓寬為汽機車共用，並規劃搭配既有的南側汽機車涵洞，兩者改為單行配對，不僅提供便利通行，也簡化車流確保行車安全。

這次會勘由立委林思銘召集交通部高速公路局陳副總工程司、縣府交旅處長、工務處長及蔡志環議員、竹北市民代表及當地里長等民意代表辦理現勘，交旅處說明涵洞拓寬的必要性和急迫性，高公局表示支持，並依照「國道既有橫交道路穿、跨越橋梁及涵洞拓寬改建辦理暨經費分擔原則」，在縣府提送申請計畫書審核同意後，會正式納入五楊高架楊頭延伸工程案一併規劃，希望今年納入楊頭延伸案提送環評及後續工程優先辦理。

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