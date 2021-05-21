改善竹北交通 楊文科偕林思銘爭拓寬莊敬一路涵洞

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交旅處長游志祥進一步說明，現況竹北市銜接高速公路周邊東西側的主要交通要道為中山路、光明六路、福興東路和興隆路等，其中光明六路交會交流道，與南、北匝道又是號誌化路口，和縣政二路路口距離很近，加上中山路和福興東路在尖峰時段車流很大，造成竹北市東西車流雍塞。
游志祥說，高速公路東側的AI智慧園區的工程，已將周邊的勝利八街、莊敬一路拓寬，考量未來AI智慧園區廠商進駐、百貨公司營運和體育場館賽事勢必將衍生大量車流，縣府預先檢視改善方案，提案將光明六路和中山路間，原本提供東西向通行的機車涵洞，拓寬為汽機車共用，並規劃搭配既有的南側汽機車涵洞，兩者改為單行配對，不僅提供便利通行，也簡化車流確保行車安全。
這次會勘由立委林思銘召集交通部高速公路局陳副總工程司、縣府交旅處長、工務處長及蔡志環議員、竹北市民代表及當地里長等民意代表辦理現勘，交旅處說明涵洞拓寬的必要性和急迫性，高公局表示支持，並依照「國道既有橫交道路穿、跨越橋梁及涵洞拓寬改建辦理暨經費分擔原則」，在縣府提送申請計畫書審核同意後，會正式納入五楊高架楊頭延伸工程案一併規劃，希望今年納入楊頭延伸案提送環評及後續工程優先辦理。