天后19歲遭多次侵犯懷孕　淚揭悲慘經歷

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卡卡表示，到了現在她仍為自己的健康問題以及PTSD（創傷後壓力症候群）奮鬥著，因為她常常會想起這段過往。多年後，她因為全身痛以及麻痺，去醫院接受治療，沒想到醫院卻指派了精神科醫生來診斷，「我發現這個痛，來自於當年性侵我的人，還有把懷孕的我載走，卻把我丟在一旁的痛，因為我一直被虐待，我被關在工作室好幾個月。」
此外，卡卡演出的電影《一個巨星的誕生》，也藉由女演員的角度，回顧了她過去自殘的狀況，卡卡說：「以前我很常割傷自己，因為我相信這是我能夠展示內心感覺的一種方式。」後來她才發現，自殘反而讓情況更糟糕而已，完全沒有任何幫助，也提到：「我學習了使自己脫穎而出的辦法，所有的一切都開始慢慢改變。」
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