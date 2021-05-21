  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

天后19歲遭多次侵犯懷孕　淚揭悲慘經歷

▲女神卡卡提到19歲時遭到性侵，還因此懷孕的可怕經歷。（圖／翻攝推特）
▲女神卡卡提到19歲時遭到性侵，還因此懷孕的可怕經歷。（圖／翻攝推特）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-05-21 15:39:11｜2021-05-21 15:53:26

美國流行音樂天后女神卡卡過去曾提到被性侵的悲慘經歷，而她最近擔任哈利王子、歐普拉製作的紀錄片影集《The Me You Can’t See》來賓，再度提起這段往事，淚訴當年被性侵時，她只有19歲，讓人鼻酸。

我是廣告 請繼續往下閱讀
女神卡卡透露，她在2016年被一位製作人性侵，還發現自己懷孕，她描述當時的情況，製作人要求她脫去衣物，她強烈表達拒絕，甩頭就走，沒想到製作人卻以「要燒掉全部的音樂作品」當威脅，且不斷以這個威脅多次性侵她，說著說著，卡卡潸然淚下。

卡卡表示，到了現在她仍為自己的健康問題以及PTSD（創傷後壓力症候群）奮鬥著，因為她常常會想起這段過往。多年後，她因為全身痛以及麻痺，去醫院接受治療，沒想到醫院卻指派了精神科醫生來診斷，「我發現這個痛，來自於當年性侵我的人，還有把懷孕的我載走，卻把我丟在一旁的痛，因為我一直被虐待，我被關在工作室好幾個月。」

▲女神卡卡淚揭遭人侵犯的悲慘過去。（圖／翻攝推特）
▲▼女神卡卡淚揭遭人侵犯的悲慘過去。（圖／翻攝推特）
▲女神卡卡淚揭遭人侵犯的悲慘過去。（圖／翻攝推特）
此外，卡卡演出的電影《一個巨星的誕生》，也藉由女演員的角度，回顧了她過去自殘的狀況，卡卡說：「以前我很常割傷自己，因為我相信這是我能夠展示內心感覺的一種方式。」後來她才發現，自殘反而讓情況更糟糕而已，完全沒有任何幫助，也提到：「我學習了使自己脫穎而出的辦法，所有的一切都開始慢慢改變。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
92.07%7.93%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
69.86%30.14%
2021-05-20-2021-05-22

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
78.37%21.63%
2021-05-18-2021-05-21
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀