全聯架上剩1罐頭！他愣「好吃嗎」　老饕暴動：拌麵絕配

不少婆媽喜愛到連鎖超市「全聯福利中心」購物，除了民生用品齊全、生鮮食品種類也非常多，廣受民眾好評，對此，就有一名男網友日前到全聯想買罐頭，但眼看架上只剩下一款，讓他疑惑「好吃嗎」，貼文一出，老饕全暴動，直呼「這款搭拌麵絕配」。





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該名男網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》發文，表示他日前到全聯想補一個禮拜份量的糧食，也想買可保存較久的種類，而「罐頭」就在他的購物清單中。





原PO接著提到，可是當他走到罐頭區時，卻發現架上剩下一款罐頭，讓他不禁好奇「話說這肉醬好吃嗎，怎麼沒什麼人買」，而他也透露，「還有一些囤貨的品項，但沒比這嚴重的，後來就沒買罐頭類，因為非常怕踩雷，好吃的好吃，難吃是整罐倒掉」。





▲一名男網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》發文。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實説》）

其中，也有不少人推薦，可以用該款罐頭拿來拌麵，相當美味，「這個是我心中唯一的肉醬品牌！其他牌子我都看不上，煮乾麵拌這個+醬油+一點烏醋，簡直人間美味，孩子一次吃三碗，不說了，我要去煮麵了！」、「拌麵絕配」、「好吃，直接拌麵」、「很好吃耶，我們家囤貨都囤這個！煮麵加一罐下去，高麗菜，打個蛋，全家飽」、「拌飯拌麵拌青菜都好吃」。（編輯：郭佩蓉）



