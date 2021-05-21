  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

全聯架上剩1罐頭！他愣「好吃嗎」　老饕暴動：拌麵絕配

▲一名男網友發文，表示日前到全聯補貨看到架上只剩1款罐頭，讓他不知好不好吃，貼文一出，老饕全暴動。（圖／NOWnews資料照）
▲一名男網友發文，表示日前到全聯補貨看到架上只剩1款罐頭，讓他不知好不好吃，貼文一出，老饕全暴動。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-05-21 17:18:14

不少婆媽喜愛到連鎖超市「全聯福利中心」購物，除了民生用品齊全、生鮮食品種類也非常多，廣受民眾好評，對此，就有一名男網友日前到全聯想買罐頭，但眼看架上只剩下一款，讓他疑惑「好吃嗎」，貼文一出，老饕全暴動，直呼「這款搭拌麵絕配」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

該名男網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》發文，表示他日前到全聯想補一個禮拜份量的糧食，也想買可保存較久的種類，而「罐頭」就在他的購物清單中。

原PO接著提到，可是當他走到罐頭區時，卻發現架上剩下一款罐頭，讓他不禁好奇「話說這肉醬好吃嗎，怎麼沒什麼人買」，而他也透露，「還有一些囤貨的品項，但沒比這嚴重的，後來就沒買罐頭類，因為非常怕踩雷，好吃的好吃，難吃是整罐倒掉」。

▲一名男網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》發文。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實説》）
▲一名男網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》發文。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實説》）
貼文一出，老饕全暴動，「這肉醬超好吃，你可以用這個肉醬+牛番茄+排骨下去煮湯，超級好喝的，我家超愛」、「我拿來蒸豆腐，超好吃又下飯」、「不識貨，這罐比魚罐頭好吃太多了」、「拿來炒麻婆豆腐超棒」、「我覺得這個算好吃的，一點小辣。肯定是剛補貨，然後你發文出來又要沒了」、「用他這罐頭+義大利醬+義大利麵=肉醬義大利麵」。

其中，也有不少人推薦，可以用該款罐頭拿來拌麵，相當美味，「這個是我心中唯一的肉醬品牌！其他牌子我都看不上，煮乾麵拌這個+醬油+一點烏醋，簡直人間美味，孩子一次吃三碗，不說了，我要去煮麵了！」、「拌麵絕配」、「好吃，直接拌麵」、「很好吃耶，我們家囤貨都囤這個！煮麵加一罐下去，高麗菜，打個蛋，全家飽」、「拌飯拌麵拌青菜都好吃」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
16.67%83.33%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
91.79%8.21%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
73.88%26.12%
2021-05-20-2021-05-22

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
78.05%21.95%
2021-05-18-2021-05-21
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀