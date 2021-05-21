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台鐵減班再擴大！近百班次至6月8日全面停駛

▲今（21）日台鐵停駛狀況再擴大，宣布平日各級列車46列次、假日各級列車51列次停駛。（示意圖／NOWnews資料照）
▲今（21）日台鐵停駛狀況再擴大，宣布平日各級列車46列次、假日各級列車51列次停駛。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-05-21 17:42:33

國內疫情爆發近一周仍難以控制，台鐵昨（20）日才宣布停駛平日25列次、假日40列次，今（21）日停駛狀況再擴大，宣布平日各級列車46列次、假日各級列車51列次停駛，至疫情爆發至今已停駛162列次。 

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台鐵表示，受到新冠肺炎疫情影響，旅客乘車意願降低致運量銳減，台鐵局評估疫情期間旅運需求，在不影響平日通勤之原則下，將於25日至6月8日止，再停駛平日各級列車46列次、假日各級列車51列次，列車編組停駛期間，會加強檢修維護、增進安全效能。

而受到列車停駛受影響民眾，台鐵局將協助退換票或改搭當日最近班次列車繼續行程，已購票旅客不限搭乘區間，均可自票面乘車日起一年內，持實體車票至台鐵各車站窗口辦理退票，免收手續費，已完成網路付款未取票之車票及台鐵e訂通退票之車票，手續費由台鐵局統計批次退款。

相關停駛列車車次、時刻於5月22日起對外公告，相關資訊請參閱台鐵網站。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
16.67%83.33%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
91.79%8.21%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

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2021-05-20-2021-05-22

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2021-05-18-2021-05-21
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