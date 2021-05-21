台鐵減班再擴大！近百班次至6月8日全面停駛

國內疫情爆發近一周仍難以控制，台鐵昨（20）日才宣布停駛平日25列次、假日40列次，今（21）日停駛狀況再擴大，宣布平日各級列車46列次、假日各級列車51列次停駛，至疫情爆發至今已停駛162列次。
記者黃仁杰／台北報導
2021-05-21 17:42:33
台鐵表示，受到新冠肺炎疫情影響，旅客乘車意願降低致運量銳減，台鐵局評估疫情期間旅運需求，在不影響平日通勤之原則下，將於25日至6月8日止，再停駛平日各級列車46列次、假日各級列車51列次，列車編組停駛期間，會加強檢修維護、增進安全效能。
而受到列車停駛受影響民眾，台鐵局將協助退換票或改搭當日最近班次列車繼續行程，已購票旅客不限搭乘區間，均可自票面乘車日起一年內，持實體車票至台鐵各車站窗口辦理退票，免收手續費，已完成網路付款未取票之車票及台鐵e訂通退票之車票，手續費由台鐵局統計批次退款。
相關停駛列車車次、時刻於5月22日起對外公告，相關資訊請參閱台鐵網站。
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