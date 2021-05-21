外出共用同間廁所也染疫？醫揭1行為炸出「病毒屎顆粒」

高雄市政府衛生局昨（20）日疫調發現，新北一名67歲男子確診，引發同間餐廳不同包廂互不認識的客人也染疫的餐廳群聚，衛生單位研判「共用廁所」為傳染途徑。對此，重症專科醫師黃軒就指出，在廁所內病毒可能是潛藏在染疫者的糞便內，隨著沖水馬桶的湍流，將含有病毒的氣溶膠顆粒散播到馬桶附近的空間。

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黃軒醫師引述多項國際期刊報告結果，分析出七項病毒可能傳播途徑與預防方式，其中他就引述國際期刊《腸胃學》（Gastroenterology）的研究表示，新冠肺炎合併胃腸道症狀的患者糞便樣本中，發現病毒的機率是48.1％；另一份香港的研究則發現約有一半的患者糞便中藏有病毒。

▲黃軒醫師表示研究指出新冠患者糞便中檢測出病毒的機率並不低。（示意圖／翻攝Pixabay）

黃軒醫師指出，因為馬桶沖水後會產生強烈的湍流，含有病毒的氣溶膠顆粒可能藉由沖洗引起的湍流從糞池中排出到馬桶附近的空間，加上廁所相對狹窄、人流密集並且通風不足，這也造就病毒易傳播的途徑。此外，許多研究也指出在一般的公寓內、浴室的水槽，淋浴的把手或水龍頭上都有發現病毒痕跡的案例，而在不同的環境採檢也發現感染最嚴重的物件就是馬桶。

對此，黃軒醫師也提醒民眾除了減少使用戶外公共廁所外，防疫期間就算進廁所口罩也不能脫，另外也建議沖水前應先放下馬桶蓋，減少廁所內的病毒飛沫，使用前也可以清潔馬桶座，將沉澱在馬桶座表面的飄浮的病毒顆粒排除，最後就是廁所的沖水按鈕、牆壁、天花板、廁所門、門把、水龍頭等處也可能存在病毒，因此上完廁所後務必用肥皂洗手，把手擦乾再離開。（編輯：楊智傑）