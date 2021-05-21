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中國外交部：疫情發生後　向台灣通報260次

▲中國外交部發言人趙立堅今天稱，新冠肺炎疫情發生後，中國政府已向台灣通報疫情260次。資料畫面。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國外交部發言人趙立堅今天稱，新冠肺炎疫情發生後，中國政府已向台灣通報疫情260次。資料畫面。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-05-21 19:24:41

（中央社台北21日電）中國外交部發言人趙立堅今天稱，COVID-19疫情發生後，中國政府已向台灣通報疫情260次，批准台灣衛生專家參加世界衛生組織技術活動16次。台灣也接受世衛秘書處疫情資訊通報數次。

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趙立堅據此聲稱，中國中央政府高度重視台灣同胞的健康福祉，在「一個中國」原則前提下，對台灣參與全球衛生事務做出了妥善安排。「國際防疫體系缺口」根本就是無稽之談。

據澎湃新聞報導，中國外交部今天下午舉行例行記者會，趙立堅答覆媒體提問時，作以上表示。

第74屆世界衛生大會（WHA）即將在24日登場，迄今有13友邦提案呼籲邀請台灣以觀察員身分參與。總統府發言人張惇涵今天表達誠摯感謝，並呼籲世衛回應國際社會支持台灣參與WHA的強力訴求。

在中國抵制下，台灣迄今尚未收到出席WHA的邀請函。

趙立堅今天則稱，民進黨當局無視國際社會聚焦抗疫合作的普遍願望，無視台灣人民的生命安全，借疫情大搞政治操弄，違反聯大第2758號決議和世衛大會第25.1號決議，不惜以干擾大會進程、破壞國際抗疫合作為代價，執意搞涉台提案，其真實目的為了在國際上製造「兩個中國」或「一中一台」。

他並稱，為了捍衛國家主權和領土完整，捍衛聯合國大會及世衛大會相關決議的嚴肅性和權威性，「中方不能同意台灣地區參加今年世衛大會，中方這一決定得到了國際社會廣泛支援和理解」。

趙立堅還稱，截至昨天，150多個國家透過外交管道表示支持中方決定，近80個成員國代表專門致函世衛組織，表明堅持「一個中國」原則，反對台灣參加WHA的立場。

趙立堅最後稱，美國等少數國家玩弄各種伎倆，為民進黨當局撐腰打氣，鼓噪讓台灣參加世衛大會，他們的圖謀絕不會得逞。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1100521

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指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

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2021-05-21-2021-05-24

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2021-05-20-2021-05-23

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