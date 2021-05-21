日本新幹線駕駛員腹痛離座　約3分鐘無人駕駛

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JR東海表示，會再度徹底周知及要求所有乘務人員，也會檢討是否給予擅離駕駛席的駕駛員相應處分。但外界好奇的是，新幹線駕駛在遇到這種避免不了的生理反應時，究竟該如何因應？
這起案例發生在本月16日，JR東海表示，當天上午從東京站發車前往新大阪的光號列車第633號車次，上午8時14分左右行經熱海站到三島站間時，36歲的男性駕駛員突感腹痛，於是找來36歲男性乘務人員進入駕駛艙內，並在列車通過熱海站後離席使用車廂內廁所。
據指出，當駕駛員離開駕駛席去上廁所時，新幹線列車正以時速約150公里的速度持續行駛，車上乘客約160人；駕駛員約在3分鐘後返回駕駛席，並在經過三島站後回報誤點一分鐘，在相關人員詢問為何誤點時，才發現曾離席上廁所一事。
JR東海表示，如果駕駛員碰到腹痛的情況，可以跟負責管理列車行駛的行控中心連絡請求指示，如果現場有具駕駛資格的乘務人員在場的話，可以由乘務人員暫代駕駛。
JR東海表示，駕駛員可以依據自己的判斷，將新幹線列車暫時停駛。
不過，這次發生的案例中，在場乘務人員並不具駕駛資格，駕駛員也沒有跟行控中心連絡。
據指出，這名駕駛員以為乘務員有駕駛資格；至於為何不暫時將新幹線列車停下？這名擁有8年駕駛資歷的駕駛員說，「身為專業人員因為這種事情把列車停下的話，會感到很可恥，而且也不希望列車誤點」。
JR東海過去曾在2001年3月發生類似案例，這次是第2例；但不同的是，2001年那例是列車要返回機廠，車上並無乘客，而這次是首次在載客的情況下發生駕駛員離席。
面對駕駛員也是人，也會有一般的生理需求，日本網友紛紛在社群網站發文說，「希望可以在新幹線上安排能暫代駕駛的人」、「總要讓人可以去上廁所吧」。
JR東海表示，過去10年間曾發生過一次因為駕駛員身體不適，導致新幹線誤點的情況。新幹線行駛時間比地方線路來得長，有JR東海員工就說，印象中有駕駛員自行準備尿布。
營運東北新幹線的JR東日本公司表示，駕駛艙內並沒有設置簡易廁所，也不會準備相關藥品，要由覺得有需要的駕駛員自行準備。
這種不敵生理需求的情況，2016年曾有一名JR總武線駕駛員，在把列車停在千葉縣內的佐倉站時，直接打開跟月台相反側駕駛艙門，在鐵道側「解放」的情況。
曾駕駛地方電車的駕駛員說，真的忍不住的時候，會利用列車靠站時衝到廁所去，平常只能盡量控制自己不要喝太多水，做好身體管理；不過，新幹線畢竟屬於長程路線，不像地方電車馬上就會停靠下一站。
國土交通省鐵道局負責人士談到這次新幹線駕駛員離席案例時說，正確的做法是暫時停下列車，再離開駕駛席去完成要完成的事。
這名人士說，從未聽聞新幹線駕駛員為上廁所離開駕駛席，這次可能是首例。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1100521