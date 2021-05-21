萬華加油！文總發起換FB大頭貼挺萬華 民代、藝人紛響應
近日新冠肺炎（COVID-19）本土疫情連環爆，全國已升至三級警戒，台北市萬華區的疫情格外嚴重，也引來各界對於萬華的不諒解與批評聲浪。為了去除外界對於萬華的「標籤化」，文化總會今（21）日透過「萬華大鬧熱」臉書活動粉絲專頁，推出「萬華加油 VIVA BANGKAH」臉書大頭貼特效框，號召網友一起為萬華人加油打氣。大頭貼特效框上線後，引發迴響，包括《做工的人》作者林立青、立委林昶佐、台北市議員吳沛憶，以及歌手桑布伊、邵大倫等人都紛紛響應。
記者鄭宏斌／台北報導
2021-05-21 20:55:11｜2021-05-21 20:57:11
文總表示，疫情持續延燒，全民都嚴守防疫規定，不群聚、戴口罩、勤洗手，合力拉起防疫線，團結抗疫。然而，這條戰線不僅是對COVID-19病毒的圍堵，網路上更充斥著許多對於「萬華」惡意的言論，18萬在地萬華人對被標籤化的霸凌感到不公平，紛紛在臉書發文討公道表示「確診不是萬華的錯！」
為了支持萬華，去年由文總創立的「萬華大鬧熱」臉書活動粉絲頁也發文表示，「只有病毒才是這場防疫真正的敵人！」呼籲大家不要以獵奇的心態看待這座富藏文化的古城。
此外，文總也透過「萬華大鬧熱」粉絲頁發起「萬華加油 VIVA BANGKAH」換頭貼活動，希望大家可以認清，真正的敵人是病毒，而不是任何一個不幸染疫的人。活動推出後，已有多個在地粉專、社團陸續響應，包括擁有5.5萬名粉絲的「我是萬華人」、2.4萬人的「我是艋舺人㊣」、「艋舺青山王」以及「萬華人的小宇宙」、「艋舺好食在」、「艋舺職人交流店」等。
其他響應者還有，《做工的人》作者林立青、多位民代包括立委林昶佐和台北市議員吳沛憶，以及出身萬華的歌手邵大倫、金曲歌手桑布伊等人。
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