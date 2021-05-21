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蔡英文連任滿週年遇疫情升溫　快析輿情：負面聲量炸鍋

▲總統蔡英文520連任就職滿週年，但負面聲量在這一週卻達到了高峰。（圖/NOWnews資料照，記者胡宥心攝）
▲總統蔡英文520連任就職滿週年，但負面聲量在這一週卻達到了高峰。（圖/NOWnews資料照，記者胡宥心攝）

記者林莞茜/綜合報導

2021-05-21 21:43:28

總統蔡英文在昨日520連任滿一週年，只不過國內疫情依舊嚴峻，加上中南部用水吃緊，又在一週內兩度停電，讓綠營的負面聲量漸起。根據QuickseeK快析輿情監測資料發現，民進黨的負面聲量近日遭逢一年以來的高峰期，在野黨也群起圍剿，直指民進黨一連串的政策出了問題。

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▲民進黨的負面聲量走勢在近日遭逢一年以來的高峰期。（圖／快析輿情提供）
▲民進黨的負面聲量走勢在近日遭逢一年以來的高峰期。（圖／快析輿情提供）
 

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK監測民進黨近一年的負面聲量走勢，今（21）日發現網友對於民進黨的不滿聲浪近一周可說達到了高峰，負聲量平均達35069則，較前段日子高出2.6倍，高過罷韓（6/7）、監察院人事案爭議（6/28），甚至高過宣布鬆綁萊豬進口（8/28）。

負面聲量的高漲，與蔡政府口口聲聲稱「超前部屬」，但疫情真正爆發時卻兵荒馬亂，該作的準備無一及格，偏偏又遇上缺水、缺電攪局，讓就職週年的520不平靜。

對此，國民黨主席江啟臣就發文指出，「缺水、缺電、缺疫苗」已經儼然成為民進黨施政最鮮明的印象，而疫情如此嚴重，台北市長柯文哲也直指「疫苗才是最終解」，但目前為止國內僅取得71萬劑，也連帶掀起日前採購輝瑞疫苗破局的質疑，「德國製疫苗是中國代理商又如何？」批評民進黨政府將意識形態凌駕人民健康之上。

快析輿情指出，不僅網友對於民進黨的執政不買單，在野的國民黨、民眾黨社群也群起圍攻。藍營社群、側翼短短一個禮拜累積近40000則留言批評。藍營社群意見領袖羅智強，近一個禮拜針對民進黨開炮的貼文，累積超過15000則留言附和，抨擊政府疫情處置、疫苗短缺的貼文，共計超過56萬讚；大停電後一則「懷念馬英九」的貼文更吸引7.5萬網友按讚；側翼「靠北民進黨」、「請民進黨還給中華民國一個公平正義」也分別有4975、1429則回文，而民眾黨社群部分則有近6400則批評。

▲疫情嚴峻，加上水情緊繃、一週兩度斷電，讓藍白社群群起開砲。（圖／快析輿情提供）
▲疫情嚴峻，加上水情緊繃、一週兩度斷電，讓藍白社群群起開砲。（圖／快析輿情提供）
 

快析輿情稱昨天不僅僅只是總統蔡英文的就職周年，也是人民檢驗政府施政成績單的時刻，這一年過去台灣有沒有更好，當初所投下的那一票，有沒有成為政治、社會、經濟進步的動力。

如今民進黨的負聲量爆炸，國內民怨四起，更引發在野黨群起圍剿，如同媒體人黃暐瀚所說「台灣民眾依舊願意相信政府，但政府也要有本事，讓人民相信。」，他更強調此刻別再分中央地方，凡是對台灣防疫有幫助的事，都勇敢去做，別再大內宣，別再政治考量了。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
20%80%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
91.67%8.33%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
75.38%24.62%
2021-05-20-2021-05-22

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
77.98%22.02%
2021-05-18-2021-05-21
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