影／我們與疫情的距離 防疫ＡＰＰ居然還有這種功能？
由行政院與民間機構共同研發的「臺灣社交距離」ＡＰＰ，將可透過手機檢測出，是否與其他人接觸時可能不小心染疫的過程，並將透過ＡＰＰ紀錄的行動軌跡，讓更多人能迴避疫情，youtube頻道「J個醫生」解說APP實際運用時所使用的機制，讓民眾能更安心使用。
影像中心/綜合報導
2021-05-23 10:00:00
防疫APP「臺灣社交距離」透過手機中的藍芽功能，在戶外與他人近距離接觸時，僅交換行動軌跡資訊，幫助了解每位用戶接觸了那些人，因為獲取的資料僅交換接觸雙方的行動軌跡，所以也不會有洩漏個資的問題，如果不幸染疫，也可以藉由手機發送出過去14天移動過的軌跡路線，讓其他民眾迴避或是自我檢測是否近距離接觸過患者。(影音編輯：張鈞瑞)
感謝授權：J個醫生
原始影片：https://youtu.be/tzIcMmTpJdA
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