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影／我們與疫情的距離　防疫ＡＰＰ居然還有這種功能？

▲由行政院與民間機構共同研發的「臺灣社交距離」ＡＰＰ，能檢測外出時是否接觸到染疫者。(圖／Ｊ個醫生授權)
▲由行政院與民間機構共同研發的「臺灣社交距離」ＡＰＰ，能檢測外出時是否接觸到染疫者。(圖／Ｊ個醫生授權)

影像中心/綜合報導

2021-05-23 10:00:00

由行政院與民間機構共同研發的「臺灣社交距離」ＡＰＰ，將可透過手機檢測出，是否與其他人接觸時可能不小心染疫的過程，並將透過ＡＰＰ紀錄的行動軌跡，讓更多人能迴避疫情，youtube頻道「J個醫生」解說APP實際運用時所使用的機制，讓民眾能更安心使用。

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防疫APP「臺灣社交距離」透過手機中的藍芽功能，在戶外與他人近距離接觸時，僅交換行動軌跡資訊，幫助了解每位用戶接觸了那些人，因為獲取的資料僅交換接觸雙方的行動軌跡，所以也不會有洩漏個資的問題，如果不幸染疫，也可以藉由手機發送出過去14天移動過的軌跡路線，讓其他民眾迴避或是自我檢測是否近距離接觸過患者。(影音編輯：張鈞瑞)

▲不用擔心洩漏個資
▲APP應用藍芽系統，監測14天內的行動軌跡，並且不會記錄使用者的個資內容。(圖／Ｊ個醫生授權)
▲紀錄不會有洩漏個資問題
▲紀錄不會有洩漏個資問題，可以安心使用。(圖／Ｊ個醫生授權)
感謝授權：J個醫生

原始影片：https://youtu.be/tzIcMmTpJdA

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
33.45%66.55%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
89.37%10.63%
2021-05-20-2021-05-23
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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