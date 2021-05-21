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防疫作戰意外紅利　林右昌壓力大到狂瘦8公斤

▲當雙北確診的案列不斷飆升之際，在大台北都會圈中最沒資源的基隆市，確診的個案還能守住個位數，很多醫師都認為這是不可能的奇蹟。（圖／基隆市政府提供）
▲當雙北確診的案列不斷飆升之際，在大台北都會圈中最沒資源的基隆市，確診的個案還能守住個位數，很多醫師都認為這是不可能的奇蹟。（圖／基隆市政府提供）

記者陳志仁／基隆報導

2021-05-21 23:05:44

台灣本土疫情連續七天破百，雙北止不住的染疫人數，也重創北台灣的醫療體系；為守住基隆河這道重要的防疫馬奇諾防線，基隆市長林右昌壓力大到每分每秒緊盯手機，即時掌握最新疫情狀況，每天幾乎都忙到凌晨2、3點，因此狂瘦了8公斤。

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▲一向非常好入眠的基隆市長林右昌，因腦袋一直思考防疫的作為而睡不著，狂瘦8公斤；只能跟幕僚自嘲「這是防疫作戰的意外紅利。」（圖／基隆市政府提供）
▲一向非常好入眠的基隆市長林右昌，因腦袋一直思考防疫的作為而睡不著，狂瘦8公斤；只能跟幕僚自嘲「這是防疫作戰的意外紅利。」（圖／基隆市政府提供）
 

北北基桃大台北首都圈有近1000萬的人口，不僅是台灣的是政治及經濟重心，每天更有上百萬人在這四縣市流動；此外，雙北不但擁有全國最豐沛的醫療資源，也是全國的防疫中心與重鎮，更負擔了支援全國的任務。

不過，4月20日從華航3位機師染疫開始，COVID-19本土疫情就如雪球般地蔓延，華航、諾富特飯店及家庭群聚感染，造成疫情向社區擴散；5月12日爆發「萬華茶藝館群聚案」的猛暴式連鎖疫情，成為防疫破口，重創台灣的防疫網，從台北及桃園迅速地擴散，讓北北基桃的四位首長有著無比沈重的壓力。

當萬華茶藝館的染疫足跡鏈向外大肆蔓延之際，眼看雙北的疫情已止不住，在雙北沒有封城或管制人員流動的狀況下，林右昌只能「剉咧等！」想辦法守住基隆，不讓基隆的疫情失控。

中央防疫指揮中心15日宣布雙北提升到第三級警戒時，正在召開防災應變會議的林右昌間接收到訊息時後，從人性與實務的角度思考，立即強烈建議中央應該同步將全國提升為三級，可惜他的建議沒被採納；為此，他只能宣布基隆市也比照雙北，啟動等同第三級警戒的措施來自救！

據了解，去年疫情的初期，曾跟林右昌並肩作戰處理郵輪危機的高雄市長陳其邁，幾乎在同時間做了同樣的建議；因為從實務與人性的角度，把人流來往頻繁的北北基桃區分二級與三級，但沒有配套將熱區做某種程度的人員流動管制，只會讓熱區內不能曝光的人外逃，首當其衝的就是桃園市、基隆市。

林右昌雖然不是醫生，但有處理SARS與郵輪危機的實務經驗，在CDC宣布全台進入第三級的警戒前，不但發起「全市大消毒行動」、號召「全市大洗手，洗手護台灣」的行動；此外，更鐵腕封閉知名的愛四路攤販區、廟口夜市及信義、七堵南興、成功3處傳統菜市場，就是要阻斷病毒的傳播鏈。

有鑑於「萬華群聚案」的特殊性，且基隆新增的個案中，九成以上都與「萬華群聚案」有關，林右昌要求加強對特種場所、小吃店祭出斷水斷電措施，成功防堵疫情進一步的擴散；一向非常好入眠的林右昌，因腦袋一直思考防疫的作為而睡不著，狂瘦8公斤，只能跟幕僚自嘲「這是防疫作戰的意外紅利。」

當雙北確診的案列不斷飆升之際，在大台北都會圈中最沒資源的基隆市，確診的個案還能守住個位數，很多醫師都認為這是不可能的奇蹟；其實這都是林右昌有去年與行政院聯手合作的郵輪防疫經驗，才更能果斷且有效的指揮調度，希望能守住基隆河這條防疫的馬奇諾戰線，不讓基隆的疫情失控。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
23.21%76.79%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
91.8%8.2%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
75.05%24.95%
2021-05-20-2021-05-22

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
77.88%22.12%
2021-05-18-2021-05-21
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