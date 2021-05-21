防疫作戰意外紅利　林右昌壓力大到狂瘦8公斤

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北北基桃大台北首都圈有近1000萬的人口，不僅是台灣的是政治及經濟重心，每天更有上百萬人在這四縣市流動；此外，雙北不但擁有全國最豐沛的醫療資源，也是全國的防疫中心與重鎮，更負擔了支援全國的任務。
不過，4月20日從華航3位機師染疫開始，COVID-19本土疫情就如雪球般地蔓延，華航、諾富特飯店及家庭群聚感染，造成疫情向社區擴散；5月12日爆發「萬華茶藝館群聚案」的猛暴式連鎖疫情，成為防疫破口，重創台灣的防疫網，從台北及桃園迅速地擴散，讓北北基桃的四位首長有著無比沈重的壓力。
當萬華茶藝館的染疫足跡鏈向外大肆蔓延之際，眼看雙北的疫情已止不住，在雙北沒有封城或管制人員流動的狀況下，林右昌只能「剉咧等！」想辦法守住基隆，不讓基隆的疫情失控。
中央防疫指揮中心15日宣布雙北提升到第三級警戒時，正在召開防災應變會議的林右昌間接收到訊息時後，從人性與實務的角度思考，立即強烈建議中央應該同步將全國提升為三級，可惜他的建議沒被採納；為此，他只能宣布基隆市也比照雙北，啟動等同第三級警戒的措施來自救！
據了解，去年疫情的初期，曾跟林右昌並肩作戰處理郵輪危機的高雄市長陳其邁，幾乎在同時間做了同樣的建議；因為從實務與人性的角度，把人流來往頻繁的北北基桃區分二級與三級，但沒有配套將熱區做某種程度的人員流動管制，只會讓熱區內不能曝光的人外逃，首當其衝的就是桃園市、基隆市。
林右昌雖然不是醫生，但有處理SARS與郵輪危機的實務經驗，在CDC宣布全台進入第三級的警戒前，不但發起「全市大消毒行動」、號召「全市大洗手，洗手護台灣」的行動；此外，更鐵腕封閉知名的愛四路攤販區、廟口夜市及信義、七堵南興、成功3處傳統菜市場，就是要阻斷病毒的傳播鏈。
有鑑於「萬華群聚案」的特殊性，且基隆新增的個案中，九成以上都與「萬華群聚案」有關，林右昌要求加強對特種場所、小吃店祭出斷水斷電措施，成功防堵疫情進一步的擴散；一向非常好入眠的林右昌，因腦袋一直思考防疫的作為而睡不著，狂瘦8公斤，只能跟幕僚自嘲「這是防疫作戰的意外紅利。」
當雙北確診的案列不斷飆升之際，在大台北都會圈中最沒資源的基隆市，確診的個案還能守住個位數，很多醫師都認為這是不可能的奇蹟；其實這都是林右昌有去年與行政院聯手合作的郵輪防疫經驗，才更能果斷且有效的指揮調度，希望能守住基隆河這條防疫的馬奇諾戰線，不讓基隆的疫情失控。
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