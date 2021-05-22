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屏東爆首例確診！墾丁大街空城照曝光　30年首見一攤未開

▲在屏東出現首例本土病例後，縣府立刻下令因應防疫措施，熱鬧的墾丁大街瞬間成了空城。（圖/潘孟安臉書）
▲在屏東出現首例本土病例後，縣府立刻下令因應防疫措施，熱鬧的墾丁大街瞬間成了空城。（圖/潘孟安臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-05-22 11:18:27

屏東日前出現第一例本土病例，屏東縣政府也在21日公告最新防疫措施，要求流動商展夜市包括墾丁大街的流動攤販全面關閉，而在指令下達之後，屏東縣長潘孟安也在臉書曝光「墾丁大街空城照」，直言「這是三十年來，連颱風來了都沒有遇過的景象」。

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潘孟安在臉書表示「今天屏東疫情破零，看不見的敵人進到家門，大家應該嚇到了吧，很抱歉，讓大家擔心受怕，但請放心，防疫團隊以『除疫必盡』的最高準則，配合中央結合地方全力滅絕星星之火，杜絕蔓延的可能，這個難眠的夜，想必大家焦慮難耐，手中的遙控器，應該還在各大新聞台轉來轉去，或是手機還在滑著疫情快訊…」。

潘孟安透露，縣府團隊總動員，舉凡確診個案到過屏東的足跡，一接獲通報，衛生局、警察局依照SOP進行疫調，盡可能比對正確足跡，匡列密切接觸的民眾，第一時間全面消毒，將傳染風險降至最低，「此時戴好口罩，顧好自己，就是防疫團隊最堅實的後盾，讓前線戰士能無後顧之憂的對抗疫情」。

▲指揮中心今（21）日公布有312例本土確診，其中南投縣、屏東縣也淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心（21）日公布有312例本土確診，其中南投縣、屏東縣也淪陷。（圖／NOWnews製作）
潘孟安呼籲「能夠的話，我真的想借大家的手，為那些日以繼夜在第一線建構安全防線的戰士們鼓掌，當您在任何時間、任何角落，看到包得密不通風的勇者正在值行勤務，請勿吝惜，大聲說句『謝謝您，辛苦您了』；能夠的話，我想再借大家的手，謝謝後方的大家，每一位照顧好自己的神隊友，請大家為彼此鼓掌，因為，此時戴好口罩，顧好自己，就是防疫團隊最堅實的後盾，讓前線戰士能無後顧之憂的對抗疫情。」

「我真的以身為台灣的一員為榮，在屏東第一起確診案後，百工百業義無反顧的配合，不僅流動商展夜市全面關閉，就連全國指標性的墾丁大街攤販，今晚竟然一攤都未擺設，出現30年來，甚至颱風夜都未曾出現的『淨空』，完美展現出屏東人對於守住觀光淨土的決心。」

▲墾丁大街
▲在屏東出現首例本土病例後，縣府立刻下令因應防疫措施，熱鬧的墾丁大街瞬間成了空城。（圖/潘孟安臉書）
潘孟說「看到這些，讓我更加確信，一年多來，世界淪陷疫情之中，台灣如常的生活，靠的不是運氣，而是全民的努力與勇氣，此刻危機來了，既是警惕也是考驗，面對看不見的敵人，無人可置身事外，沒有人是局外人！請相信台灣，也相信自己，只要我們一條心，口罩戴好戴滿，避免群聚或外出，時時保持正能量，不讓病毒有機可趁，就能一步步找回我們原本的生活節奏，當人人都是防疫團隊的神隊友，再難的關卡，我們都能走過，一起加油。」（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
28.13%71.88%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
91.11%8.89%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
74.34%25.66%
2021-05-20-2021-05-22
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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