屏東爆首例確診！墾丁大街空城照曝光　30年首見一攤未開

我是廣告 請繼續往下閱讀
潘孟安透露，縣府團隊總動員，舉凡確診個案到過屏東的足跡，一接獲通報，衛生局、警察局依照SOP進行疫調，盡可能比對正確足跡，匡列密切接觸的民眾，第一時間全面消毒，將傳染風險降至最低，「此時戴好口罩，顧好自己，就是防疫團隊最堅實的後盾，讓前線戰士能無後顧之憂的對抗疫情」。
潘孟安呼籲「能夠的話，我真的想借大家的手，為那些日以繼夜在第一線建構安全防線的戰士們鼓掌，當您在任何時間、任何角落，看到包得密不通風的勇者正在值行勤務，請勿吝惜，大聲說句『謝謝您，辛苦您了』；能夠的話，我想再借大家的手，謝謝後方的大家，每一位照顧好自己的神隊友，請大家為彼此鼓掌，因為，此時戴好口罩，顧好自己，就是防疫團隊最堅實的後盾，讓前線戰士能無後顧之憂的對抗疫情。」
「我真的以身為台灣的一員為榮，在屏東第一起確診案後，百工百業義無反顧的配合，不僅流動商展夜市全面關閉，就連全國指標性的墾丁大街攤販，今晚竟然一攤都未擺設，出現30年來，甚至颱風夜都未曾出現的『淨空』，完美展現出屏東人對於守住觀光淨土的決心。」
潘孟說「看到這些，讓我更加確信，一年多來，世界淪陷疫情之中，台灣如常的生活，靠的不是運氣，而是全民的努力與勇氣，此刻危機來了，既是警惕也是考驗，面對看不見的敵人，無人可置身事外，沒有人是局外人！請相信台灣，也相信自己，只要我們一條心，口罩戴好戴滿，避免群聚或外出，時時保持正能量，不讓病毒有機可趁，就能一步步找回我們原本的生活節奏，當人人都是防疫團隊的神隊友，再難的關卡，我們都能走過，一起加油。」（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。