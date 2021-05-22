校正回歸病例爆熱議！醫反曝「關鍵數據」：別再喊要封城

我是廣告 請繼續往下閱讀
「無差別篩檢已經消耗到第一線防疫人員的量能了，拜託各縣市政府謹慎調整，相信過去這星期雙北市府和雙北的醫療院所都超級忙碌，希望下週起，篩檢到隔離甚至到收治都可以上軌道，不要再喊什麼封城造成恐慌群聚了！」
林靜儀呼籲，許多新北的醫院都被徵調收治確診者，原先的病人和醫療業務需要衛生局幫忙協調轉至其他醫院！請大家不要群聚！避免接觸感染者也避免自己傳播感染，如果因為停課返家的學生請與家人分開用餐和起居一週，保護自己也保護家人。
而對於校正回歸到底是什麼，陳時中回應，目前檢驗進度效率增加，「因為之前在通報、上傳裡面是有塞車的情形，所以才會出現校正回歸的狀況，為了因應這些情形，把相關必要的欄位，從20幾項簡化到8項，申報、人力、時間上增快，在雙北區域、資源整備、採檢站、快篩、安置、醫院的清空，耗費很多的人力，上軌道後相關速度就加快，就把案件報出來。」（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。