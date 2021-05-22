  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

校正回歸病例爆熱議！醫反曝「關鍵數據」：別再喊要封城

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布本土案例再新增321例，另外，校正回歸400例。（示意圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布本土案例再新增321例，另外，校正回歸400例。（示意圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2021-05-22 15:13:36｜2021-05-22 15:13:41

中央流行疫情指揮中心今（22）日公布今日國內新增323例新冠肺炎病例，包括321例本土及2例境外移入，另外還有上週400例的校正回歸數，而其中「校正回歸」一詞在記者會一開始就引爆熱議。對此，前立委、醫師林靜儀就在臉書揭露「更重要的關鍵數據」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林靜儀指出「需要特別說明的是各縣市清點書面資料發現從5月15日到5月20日漏登入400筆確診，資料上傳系統的關係，因此前幾天的確診病例數字重新修正，叫做校正回歸；而更令人關注的是，一週整體採檢確診率從5月15的6.3%，降到這兩天的2.8至2.9%，採檢數已達每日一萬三以上」。

▲指揮中心表示，由於通報機制塞車，指揮中心修正每日確診個案數。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心表示，由於通報機制塞車，指揮中心修正每日確診個案數。（圖／指揮中心提供）
「無差別篩檢已經消耗到第一線防疫人員的量能了，拜託各縣市政府謹慎調整，相信過去這星期雙北市府和雙北的醫療院所都超級忙碌，希望下週起，篩檢到隔離甚至到收治都可以上軌道，不要再喊什麼封城造成恐慌群聚了！」

林靜儀呼籲，許多新北的醫院都被徵調收治確診者，原先的病人和醫療業務需要衛生局幫忙協調轉至其他醫院！請大家不要群聚！避免接觸感染者也避免自己傳播感染，如果因為停課返家的學生請與家人分開用餐和起居一週，保護自己也保護家人。

而對於校正回歸到底是什麼，陳時中回應，目前檢驗進度效率增加，「因為之前在通報、上傳裡面是有塞車的情形，所以才會出現校正回歸的狀況，為了因應這些情形，把相關必要的欄位，從20幾項簡化到8項，申報、人力、時間上增快，在雙北區域、資源整備、採檢站、快篩、安置、醫院的清空，耗費很多的人力，上軌道後相關速度就加快，就把案件報出來。」（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
29.52%70.48%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
91.11%8.89%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
74.5%25.5%
2021-05-20-2021-05-22
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀