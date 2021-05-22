餐飲禁內用外出戴口罩　高市民政局全力稽查

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民政局今(22)日一早即即展開稽查舉發，分組派員前往加強督導動員本市各區公所至三民區松江市場、三民市場、金獅湖菜市場、林園區林園北路早市、小港區二苓市場、阿蓮區大崗山生態園區登山口、岡山區文賢市場、鳳山區工協市場、鳳山第一市場、鳳山第二市場等重要市場、市集及登山口人潮聚集重點場域，執行稽查外出民眾未戴口罩及在市場內用飲食之情形，一旦發現違規個案立即舉發開罰。自5月19日起累計至21日為止，已舉發外出民眾違規未戴口罩計有165件，今日上午再開出32件舉發單，請餐飲業者絕對要配合。
民政局長閻青智表示，全國防疫警戒進入第三級，籲請市民朋友，請待在家盡量不要外出，若必要外出一定要戴口罩，購買餐飲請外帶回家，注意自身防護安全，勿忽視疫情變化及病毒傳播風險，大家齊心防疫遵守規範就是切斷傳播鏈的有效方略，也是保護自己和家人的方式；再次提醒民眾，外出請確實全程佩戴口罩、餐飲外帶、勤洗手、保持社交距離，全民抗疫，共體時艱，大家一起守護我們的家園與社區安全。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。