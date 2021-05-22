校正回歸爆不滿！醫護粉專反揭「2大關鍵」：更接近真實

國內疫情大爆發，中央流行疫情指揮中心公佈今（22）日本土新增321例，但還有400例是「校正回歸」上周案例，以新北市384例最多，不過消息一出，讓許多人相當不解及不滿，對此，醫護粉專《MedPartner 美的好朋友》也反揭「2關鍵」，表示校正後呈現出的圖表，能夠讓大家更「接近真實」。





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醫護粉專《MedPartner 美的好朋友》在臉書粉專發文，表示有不少朋友看到「校正回歸」，感覺好像是發明一個新名詞在唬弄大家，「但其實這樣的做法有很實際的意義」。





▲指揮中心表示，由於通報機制塞車，指揮中心修正每日確診個案數。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布採檢陽性率。（圖／指揮中心提供）

《MedPartner 美的好朋友》也希望這樣的說明，能讓大家更了解，為什麼數字做這樣的校正是有意義的，因為校正後呈現出的圖表能夠讓大家更「接近真實」，也才能「建立共識」，一起繼續往前走，最後，《MedPartner 美的好朋友》也表示，「在確診數字增加到數百人甚至數千人的時候，篩檢的速度，還有縣市政府回報的速度，出現延遲的機會也會增加。因此這種狀況，之前在其他疫情爆發的國家也都出現過。大家一起儘量宅在家，好好落實防疫吧！一起加油」。（編輯：郭佩蓉）



