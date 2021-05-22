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校正回歸爆不滿！醫護粉專反揭「2大關鍵」：更接近真實

▲中央流行疫情指揮中心公佈今（22）日本土新增321例，但還有400例是「校正回歸」上周案例，不過消息一出，讓許多人相當不解及不滿，對此，醫護粉專《MedPartner 美的好朋友》也反揭「2關鍵」，表示「更接近真實」。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲中央流行疫情指揮中心公佈今（22）日本土新增321例，但還有400例是「校正回歸」上周案例，不過消息一出，讓許多人相當不解及不滿，對此，醫護粉專《MedPartner 美的好朋友》也反揭「2關鍵」，表示「更接近真實」。（圖／資料照，記者顏真真攝）

編輯中心/綜合報導

2021-05-22 15:31:13

國內疫情大爆發，中央流行疫情指揮中心公佈今（22）日本土新增321例，但還有400例是「校正回歸」上周案例，以新北市384例最多，不過消息一出，讓許多人相當不解及不滿，對此，醫護粉專《MedPartner 美的好朋友》也反揭「2關鍵」，表示校正後呈現出的圖表，能夠讓大家更「接近真實」。

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醫護粉專《MedPartner 美的好朋友》在臉書粉專發文，表示有不少朋友看到「校正回歸」，感覺好像是發明一個新名詞在唬弄大家，「但其實這樣的做法有很實際的意義」。

▲指揮中心表示，由於通報機制塞車，指揮中心修正每日確診個案數。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心表示，由於通報機制塞車，指揮中心修正每日確診個案數。（圖／指揮中心提供）
《MedPartner 美的好朋友》指出，校正回歸後的每日確診人數，可以比較明確看出疫情的「現況」跟「趨勢」，若搭配指揮中心公佈的「陽性率趨勢圖」來看，會更清楚。

▲指揮中心公布採檢陽性率。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布採檢陽性率。（圖／指揮中心提供）
《MedPartner 美的好朋友》說，「如果直接把之前因為檢驗跟通報時間延遲的案例通通灌在今天，那就會變成橘色的部分都沒有，今天的數字一柱擎天。這樣哪一個比較接近真實，大家可以思考一下」，雖然數字很重要，但用數字做出怎樣的「現況分析」以及「未來預測」更有意義。

《MedPartner 美的好朋友》也希望這樣的說明，能讓大家更了解，為什麼數字做這樣的校正是有意義的，因為校正後呈現出的圖表能夠讓大家更「接近真實」，也才能「建立共識」，一起繼續往前走，最後，《MedPartner 美的好朋友》也表示，「在確診數字增加到數百人甚至數千人的時候，篩檢的速度，還有縣市政府回報的速度，出現延遲的機會也會增加。因此這種狀況，之前在其他疫情爆發的國家也都出現過。大家一起儘量宅在家，好好落實防疫吧！一起加油」。（編輯：郭佩蓉）

▲醫護粉專《MedPartner
▲醫護粉專《MedPartner 美的好朋友》在臉書粉專發文全文。（圖／翻攝自《MedPartner 美的好朋友》臉書粉專）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
36.72%63.28%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
90.89%9.11%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
74.78%25.22%
2021-05-20-2021-05-22
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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