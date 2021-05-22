伴員眷抗疫保安康　中鋼職工福利委員會提供防疫險

我是廣告 請繼續往下閱讀
中鋼公司企業工會理事長陳春生表示，中鋼職工福利委員會委員有三分之二成員，是由中鋼企業工會選任，有關職工福利金條例所定之福利事項，均於該會經由法定程序後辦理，成立迄今興辦諸多福利事項，包括福利餐廳、販賣部、麵包部、社團活動、交通車、休閒旅遊、餐飲特約服務、子女教育獎學金，以及完善的團體保險等。
陳春生指出，此次正值新冠肺炎疫情嚴峻期間，在中鋼企業工會主導下，由勞方福利委員主動提案，為針對會員萬一確診時，因而產生的住院醫療與出院後居家療養期間，給予日額新台幣2000元的保險給付，並給予保單年度內一次性的關懷保險金3萬元，並提供眷屬自費加保，無形中，可以減輕員工、眷屬與直系親屬，因確診所帶來的負擔，並能安心療養。
主導與推動此案的中鋼企業工會理事長陳春生並指出，眼看新冠肺炎疫情日趨嚴峻，尤其近日來確診者激增，全台各地大多數縣市均有確診病例，高雄市也無法倖免，而中鋼公司是設籍高雄的在地企業，多數員工雖大多集中在高雄地區上班，但尚有包括台北辦事處、以及台中市中龍鋼鐵公司員工，也是都具有福委會會員身份，各地均有疫情情況下，企業工會必須為會員未雨綢繆，並提供保障，以備會員萬一不幸確診住院，即可領「關懷保險金」3萬/次，在住院期間與出院後的居家療養，也會給予一定的給付，讓會員有所保障，並能安心療養。
陳春生進一步強調，有了這層保障，大家都不希望會用到，但相信更能安心在崗位上打拼，對公司而言，更能強化幸福企業的形象，可以說是勞資互蒙其利，所以感謝全體福利委員及公司的支持。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。