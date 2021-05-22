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苗栗旅遊｜勝興車站旁5分鐘到老街　3面環山森林民宿享客家人的好客之道

苗栗旅遊｜勝興車站旁5分鐘到老街　3面環山森林民宿享客家人的好客之道
苗栗旅遊｜勝興車站旁5分鐘到老街　3面環山森林民宿享客家人的好客之道

行遍天下旅遊網

2021-05-22 17:30:42

「三義的空氣很好！」民宿主人向耀東、范秀枝原本在台中從事貿易，經濟不景氣順勢規劃逐步退休，返鄉蓋民宿，拆除范秀枝老家廢墟，請來專業設計師張順雲操刀，第一次蓋民宿什麼都用最好，從原預算一千多萬一路翻倍追加到超過三千萬，但兩人看著設計感十足的民宿甘之如飴，對於能生活在空氣乾淨的山城，覺得很滿足！就連兒子都搬回苗栗，每天通勤台中上學。

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▲向草語蟲民宿內外觀都設計感十足，大地色系讓建物融入周邊森林。
▲向草語蟲民宿內外觀都設計感十足，大地色系讓建物融入周邊森林。
客家主理人熱情溫暖

根據環保署資料，2020年苗栗空氣品質為西半部最佳縣市！衝著呼吸一口乾淨的空氣，向耀東、范秀枝搬回苗栗三義，向草語蟲民宿在勝興車站旁，散步5分鐘就到老街。民宿三面環山，還有大片草皮，但建物外觀低調、融入森林，

鬧中取靜，與街區的熱鬧氛圍截然不同。沿著民宿斜坡階梯往下，就是2021年2月才剛完工啟用的「勝興鐵道覓境」步道，通往隧道和勝興車站。

▲大廳落地窗環繞，坐在民宿裡就能輕鬆享受山林環抱，隔絕遊客如織的喧囂。
▲大廳落地窗環繞，坐在民宿裡就能輕鬆享受山林環抱，隔絕遊客如織的喧囂。
三義是有名的客家庄，女主人范秀枝也是客家人，從小在三義長大，個性熱情好客，給人民宿最原始的溫暖。旅人就算沒做功課，來到三義不知道吃什麼、玩什麼，詢問她，都能獲得在地人最實在的推薦，她甚至還怕客人被坑，會推薦老實的計程車司機、總是特別招待民宿客人小點心的美食餐廳等，就是希望旅人住得開心，也玩得盡興。

▲早餐可選擇中式或西式，蔬菜水果滿滿，清爽又滿足。
▲早餐可選擇中式或西式，蔬菜水果滿滿，清爽又滿足。
他們用自己也喜歡住的心情，打造舒適、安全的民宿，向耀東獻寶地說：「很多看似低調的細節，都是我們的用心，像是德國菲塔莉亞床墊一張10萬，客房每一扇加高的防爆隔音門也要10萬，每間房的義大利進口磁磚也都不同，各自美觀有特色，貼的工法也很麻煩，師傅差點氣到不想做。即使我們只是間小民宿，但還是做到類似中央空調的等級。」大片落地窗的明亮採光設計，更是讓人躺在床上就能慵懶看山景。

▲充滿設計感的客房，與屋外綠意零距離。
▲充滿設計感的客房，與屋外綠意零距離。
遊勝興車站賞桐花雪

每到桐花季時，就是老闆最得意的時候，民宿周邊就有棵巨大的百年油桐樹，范秀枝滿足地說：「四月桐花，五月雪。風一來，桐花朵朵飄落，真的跟下雪一樣！」在房裡、民宿裡就能欣賞桐花雪景，隔絕喧囂人潮，同時享受綠意環繞，放鬆身心靈。

▲民宿周邊有新落成的勝興鐵道覓境步道。
▲民宿周邊有新落成的勝興鐵道覓境步道。
旅宿沿山而建，入口位於2樓，走下1樓大廳，立刻會被L型環繞的大片落地窗外綠意感動，坐在這兒享用中、西式套餐早點，倍感悠閒，五月附近還有機會看到螢火蟲，夜晚觀星，聽著遠方貓頭鷹的叫聲，以平實的房價、溫暖的人情味，享受一晚山城小確幸。

▲和煦天光從大面落地窗灑落，也同時享受綠意環繞，走至陽台體驗被山林芬多精包圍的幸福感。
▲和煦天光從大面落地窗灑落，也同時享受綠意環繞，走至陽台體驗被山林芬多精包圍的幸福感。
景點推薦

向草語蟲

地址：苗栗縣三義鄉勝興村勝興50-1號

電話：0980-308-805

粉專：向草語蟲

營時：入退房時間15:00／11:00

價位：雙人房平日2,580元起，假日3,680元起；四人房平日4,180元起，假日5,880元起



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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
38.76%61.24%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
90.61%9.39%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
75.4%24.6%
2021-05-20-2021-05-22
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