批校正回歸矯情 美女律師「長痛不如短痛」：踏實說清楚
2019新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）肆虐，中央流行疫情指揮中心今（22）日公布本土疫情新增321例，另外還有「校正回歸」400例，「美女律師」李怡貞認為台灣仍有民眾對於防疫抱持隔岸觀火的心情，發文表示：「何必用校正回歸，讓爆炸性的數字恫嚇那些還在僥倖的人，長痛不如短痛。對我而言今天的數字就是721例。」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-05-22 17:41:43｜2021-05-22 17:49:33
李怡貞的言論吸引兩派網友論戰，有網友批評「為什麼就不敢實際說呢？就說721例很難嗎？」、「雙北市長蓋牌補登，真可惡」，另一派網友則指出「真的不是今天新增721，這有很大的落差」、「案例回歸也才能觀察出高峰在哪裡」；對此，李怡貞認為：「我覺得可以『踏實』的講清楚，今天可知確診案例721例，其中400例因為要知道趨勢按通報日期回計，自行先扣除以後再額外講一個校正回歸，真的覺得有點矯情。」 李怡貞也強調，她的重點在人人應該自律居家防疫，「『校正回歸』的意義在於，確診數量真的很多，多到篩檢人員都處理不完，所以才會需要處理數字。321例其實也不會是今天的真確數字。請好好待在家裡，等著之後每日的校正回歸」，對於發文引起政治口水，李怡貞說：「我沒有黨派，我覺得阿中部長很辛苦，但是總覺得對抗嚴峻的疫情有顧忌太多的話，不是好事。」
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