  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

批校正回歸矯情　美女律師「長痛不如短痛」：踏實說清楚

▲「美女律師」李怡貞批評校正回歸的說法矯情。（圖／翻攝女人大律師李怡貞臉書）
▲「美女律師」李怡貞批評校正回歸的說法矯情。（圖／翻攝女人大律師李怡貞臉書）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-05-22 17:41:43｜2021-05-22 17:49:33

2019新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）肆虐，中央流行疫情指揮中心今（22）日公布本土疫情新增321例，另外還有「校正回歸」400例，「美女律師」李怡貞認為台灣仍有民眾對於防疫抱持隔岸觀火的心情，發文表示：「何必用校正回歸，讓爆炸性的數字恫嚇那些還在僥倖的人，長痛不如短痛。對我而言今天的數字就是721例。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲指揮中心表示，由於通報機制塞車，指揮中心修正每日確診個案數。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心表示，由於通報機制塞車，指揮中心修正每日確診個案數。（圖／指揮中心提供）
李怡貞的言論吸引兩派網友論戰，有網友批評「為什麼就不敢實際說呢？就說721例很難嗎？」、「雙北市長蓋牌補登，真可惡」，另一派網友則指出「真的不是今天新增721，這有很大的落差」、「案例回歸也才能觀察出高峰在哪裡」；對此，李怡貞認為：「我覺得可以『踏實』的講清楚，今天可知確診案例721例，其中400例因為要知道趨勢按通報日期回計，自行先扣除以後再額外講一個校正回歸，真的覺得有點矯情。」

▲指揮中心今（22）日公布新增本土確診個案有321例，另有400例為校正回歸的個案，目前台灣本土地區分布只剩嘉義及台東兩塊淨土。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心公布新增本土確診個案有321例，另有400例為校正回歸的個案，目前台灣本土地區分布只剩嘉義及台東兩塊淨土。（圖／NOWnews製作）
李怡貞也強調，她的重點在人人應該自律居家防疫，「『校正回歸』的意義在於，確診數量真的很多，多到篩檢人員都處理不完，所以才會需要處理數字。321例其實也不會是今天的真確數字。請好好待在家裡，等著之後每日的校正回歸」，對於發文引起政治口水，李怡貞說：「我沒有黨派，我覺得阿中部長很辛苦，但是總覺得對抗嚴峻的疫情有顧忌太多的話，不是好事。」

▲「美女律師」李怡貞認為721例的說法能恫嚇還在僥倖的民眾。（圖／翻攝女人大律師李怡貞臉書）
▲「美女律師」李怡貞認為721例的說法能恫嚇還在僥倖的民眾。（圖／翻攝女人大律師李怡貞臉書）
▲「美女律師」李怡貞呼籲指揮中心踏實說清楚確診數字。（圖／翻攝女人大律師李怡貞臉書）
▲「美女律師」李怡貞呼籲指揮中心踏實說清楚確診數字。（圖／翻攝女人大律師李怡貞臉書）
▲「美女律師」李怡貞呼籲民眾自律抗疫。（圖／翻攝女人大律師李怡貞臉書）
▲「美女律師」李怡貞呼籲民眾自律抗疫。（圖／翻攝女人大律師李怡貞臉書）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
38.76%61.24%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
90.61%9.39%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
75.4%24.6%
2021-05-20-2021-05-22
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

繼續作答
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
即時
推薦閱讀