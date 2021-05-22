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400例「校正回歸」爆蓋牌論？呂秋遠百字轟：現在是怎樣

▲國內疫情大爆發，指揮中心公佈今（22）日本土新增321例，還另有400例是「校正回歸」上周案例，不過消息一出，也讓許多人相當不解及不滿，不禁懷疑中央是否蓋牌、隱匿確診人數，對此，知名律師呂秋遠也在臉書指出「重點不是數字，重點是有沒有隱匿數字」、「台灣要隱匿疫情幾乎是辦不到的事情」。（圖／指揮中心提供）
▲國內疫情大爆發，指揮中心公佈今（22）日本土新增321例，還另有400例是「校正回歸」上周案例，不過消息一出，也讓許多人相當不解及不滿，不禁懷疑中央是否蓋牌、隱匿確診人數，對此，知名律師呂秋遠也在臉書指出「重點不是數字，重點是有沒有隱匿數字」、「台灣要隱匿疫情幾乎是辦不到的事情」。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2021-05-22 19:18:02

國內疫情大爆發，中央流行疫情指揮中心公佈今（22）日本土新增321例，還另有400例是「校正回歸」上周案例，以新北市384例最多，不過消息一出，也讓許多人相當不解及不滿，不禁懷疑中央是否蓋牌、隱匿確診人數，對此，知名律師呂秋遠也在臉書指出「重點不是數字，重點是有沒有隱匿數字」、「台灣要隱匿疫情幾乎是辦不到的事情」。

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指揮中心今日宣布本土新增321例確診個案，其中又新增了400例「校正回歸」，讓許多民眾相當困惑，而指揮官陳時中也表示，由於先前採檢塞車，因此這400例為本月15日到21日的採檢結果，而非今日。但仍有不少人不以為然，認為今日突然新增400例，是否為中央蓋牌、隱匿真實確診數字？

▲指揮中心表示，由於通報機制塞車，指揮中心修正每日確診個案數。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心表示，由於通報機制塞車，指揮中心修正每日確診個案數。（圖／指揮中心提供）
對此，律師呂秋遠也在臉書上表示，所謂的「校正回歸」就是把原本因為地方政府簡易能量不足，卡住的確診者，回歸到每一天去，而該做法的重點就是避免「誤判趨勢」，「事實上，每天確診數量的變化是有意義的，明明721就不是昨天的數字，是這幾天以來累積的數字，昨天就是321，前幾天漏掉的數字是400，這有什麼問題值得做文章」？

呂秋遠指出，「重點不是數字，重點是有沒有隱匿數字」，台灣是個資訊開放到很誇張的國家，如果有人想隻手遮天隱匿疫情，那是幾乎辦不到的事情，更別說「蓋牌」了，「要蓋牌，就每天確診數是零就好，幹嘛還來跟你講這幾天校正以後的結果？講正確數字也要被罵被虧，現在是怎樣」？

▲指揮中心公布採檢陽性率。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布採檢陽性率。（圖／指揮中心提供）

最後他也強調，每天的確診數字很重要，因為那可以顯示出發病的趨勢，還有以後應該有的進一步作為，「請不要用自己不成熟的態度去嘲笑防疫指揮中心，特別是跟著那些政客去謾罵，他有政治利益，你有嗎？當有天我們不再信任公權力，不再信任指揮中心，那麼，就等著瘟疫蔓延全島吧」。（編輯：郭佩蓉）

▲呂秋遠在臉書發文。（圖／翻攝自呂秋遠臉書）
▲呂秋遠在臉書發文。（圖／翻攝自呂秋遠臉書）
▲指揮中心今（22）日公布新增本土確診個案有321例，另有400例為校正回歸的個案，目前台灣本土地區分布只剩嘉義及台東兩塊淨土。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（22）日公布新增本土確診個案有321例，另有400例為校正回歸的個案，目前台灣本土地區分布只剩嘉義及台東兩塊淨土。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（22）日公布新增本土確診個案有321例，另有400例為校正回歸的個案。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（22）日公布新增本土確診個案有321例，另有400例為校正回歸的個案。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
38.39%61.61%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
90.36%9.64%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
75.69%24.31%
2021-05-20-2021-05-22
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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