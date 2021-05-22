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校正回歸算蓋牌嗎？政大財管系副教授曝詳解：沒這麼簡單

▲指揮官陳時中今（22）日在記者會提到有400例的校正回歸掀起外界蓋牌熱議，政治大學財務管理學系副教授盧敬植對此則回應這往往是實務上的操作考量。(圖／指揮中心提供)
▲指揮官陳時中今（22）日在記者會提到有400例的校正回歸掀起外界蓋牌熱議，政治大學財務管理學系副教授盧敬植對此則回應這往往是實務上的操作考量。(圖／指揮中心提供)

編輯中心/綜合報導

2021-05-22 19:47:20

中央流行疫情指揮中心今（22）日在記者會上公布本日新增321例本土案例與上周400例的校正回歸，其中「校正回歸」一詞讓不少民眾質疑衛福部是「蓋牌」大玩文字遊戲，而政治大學財務管理學系副教授盧敬植就表示，這不見得是政治操作而是實務考量，同時分析校正回歸的合理性。

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盧副教授提到，過去台灣本土確診案例較少時，本日記者會都是公布當天確診案例，如果用這種方式看今天會是721例，因此難免讓外界產生前幾天在蓋牌的想法，不過實情並不是這麼簡單的。

▲指揮中心今（22）日公布新增本土確診個案有321例，另有400例為校正回歸的個案，目前台灣本土地區分布只剩嘉義及台東兩塊淨土。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（22）日公布新增本土確診個案有321例，另有400例為校正回歸的個案，目前台灣本土地區分布只剩嘉義及台東兩塊淨土。（圖／NOWnews製作）
他提到，以「總體經濟學家」的角度分析解釋，政府公佈數據後再進行修正是常見的情況，並不見得是政治動機造成的，而且往往有實務上操作的原因。今天這400 例「校正回歸」若算在單日新案例反而會出現誤判趨勢、產生錯誤政策處理。

透過衛福部展示的趨勢圖來看，確診病例並無明顯的成長，如果對於相關的數據抱有疑問，應該是要求衛福部整理出「校正回歸」數據所認定的日期基準、先前確診案例認定的日期是否一致，並以此判斷校正回歸是更否能顯示疫情發展的趨勢或是在蓋牌。

▲指揮中心表示，由於通報機制塞車，指揮中心修正每日確診個案數。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心表示，由於通報機制塞車，指揮中心修正每日確診個案數。（圖／指揮中心提供）
盧副教授總結提到，由於本土疫情尚未惡化前，過去的處理方式儘管不完美但大家也不用在乎，如今疫情升溫，精準的數據掌握變的比以往更重要，而校正回歸也代表是目前的PCR檢驗量能不足，導致檢驗塞車，如今也只能繼續觀察政府能夠採取些什麼步驟把檢驗量能拉上來。（編輯：楊智傑）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
38.39%61.61%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
90.36%9.64%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
75.69%24.31%
2021-05-20-2021-05-22
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