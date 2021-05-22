校正回歸算蓋牌嗎？政大財管系副教授曝詳解：沒這麼簡單

中央流行疫情指揮中心今（22）日在記者會上公布本日新增321例本土案例與上周400例的校正回歸，其中「校正回歸」一詞讓不少民眾質疑衛福部是「蓋牌」大玩文字遊戲，而政治大學財務管理學系副教授盧敬植就表示，這不見得是政治操作而是實務考量，同時分析校正回歸的合理性。

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盧副教授提到，過去台灣本土確診案例較少時，本日記者會都是公布當天確診案例，如果用這種方式看今天會是721例，因此難免讓外界產生前幾天在蓋牌的想法，不過實情並不是這麼簡單的。

▲指揮中心今（22）日公布新增本土確診個案有321例，另有400例為校正回歸的個案，目前台灣本土地區分布只剩嘉義及台東兩塊淨土。（圖／NOWnews製作）

他提到，以「總體經濟學家」的角度分析解釋，政府公佈數據後再進行修正是常見的情況，並不見得是政治動機造成的，而且往往有實務上操作的原因。今天這400 例「校正回歸」若算在單日新案例反而會出現誤判趨勢、產生錯誤政策處理。

透過衛福部展示的趨勢圖來看，確診病例並無明顯的成長，如果對於相關的數據抱有疑問，應該是要求衛福部整理出「校正回歸」數據所認定的日期基準、先前確診案例認定的日期是否一致，並以此判斷校正回歸是更否能顯示疫情發展的趨勢或是在蓋牌。

▲指揮中心表示，由於通報機制塞車，指揮中心修正每日確診個案數。（圖／指揮中心提供）

盧副教授總結提到，由於本土疫情尚未惡化前，過去的處理方式儘管不完美但大家也不用在乎，如今疫情升溫，精準的數據掌握變的比以往更重要，而校正回歸也代表是目前的PCR檢驗量能不足，導致檢驗塞車，如今也只能繼續觀察政府能夠採取些什麼步驟把檢驗量能拉上來。（編輯：楊智傑）