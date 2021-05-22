確診病患爆衝隔離房！台大醫吐值班辛酸：還對醫護狂咳嗽
隨著本土疫情升溫，各大醫院與快篩站紛紛出現大量民眾、確診者，而在今（22）日指揮官陳時中宣布除了新增321例本土個案外，還有上週400例的「校正回歸」，讓外界擔憂醫療量能吃緊。不過就在醫護人員站在防疫第一線時，卻有臺大醫院住院醫師無奈表示，遇到確診患者衝出隔離病房，甚至不戴口罩就對醫護狂咳嗽、大聲咆嘯。
編輯中心/綜合報導
2021-05-22 22:35:54
根據一名宋姓住院醫師表示，在他值班時一名住在單人隔離病房的確診病患因為「手機沒電」，而其他護理人員因協助其他病人的治療，對方就激動地衝出防疫病房，直到最後臺大醫院出動三位駐警、總醫師、護理師們全副武裝才將這名不戴口罩又在院內咆哮的病患勸回病房。
不僅如此，也因為該名病患先前就有隨地大小便、發脾氣、亂拔管路等經驗，院方擔心病房內的排泄物可能殘留新冠病毒，事後也請清潔人員穿上兔寶寶裝（全套防護衣）重新消毒整段染污區域，才能確保清潔乾淨。
宋醫師無奈表示，居家隔離跑出來的、不戴口罩走在街上的、隨意散佈謠言的，都在政策開鍘的範圍內。然而住院不配合醫囑與治療的，卻只能犧牲醫護及醫院其他人員的人身安全，一次又一次的軟硬兼施，「在篩檢站爆量、急診癱瘓、全院員工都要去被普篩的日子裡，遇到這樣的病人真的讓人灰心不已」。
文末宋醫師也提到，在疫情嚴峻的時刻，希望民眾跟醫護彼此能多一些尊重，畢竟沒有人想生病，也沒有人想被限制在病房或家裡哪都不能去，非常時期大家都很慌亂，但醫護人員也是人，也有想保護的家人、愛人。（編輯：楊智傑）
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