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確診病患爆衝隔離房！台大醫吐值班辛酸：還對醫護狂咳嗽

▲全台疫情升溫，有臺大醫院的住院醫師就分享自己值班時，遇到確診病患爆衝隔離病房，還不戴口罩對著醫護狂咳嗽的經歷，無奈同時也呼籲民眾希望彼此能多一分尊重。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲全台疫情升溫，有臺大醫院的住院醫師就分享自己值班時，遇到確診病患爆衝隔離病房，還不戴口罩對著醫護狂咳嗽的經歷，無奈同時也呼籲民眾希望彼此能多一分尊重。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-05-22 22:35:54

隨著本土疫情升溫，各大醫院與快篩站紛紛出現大量民眾、確診者，而在今（22）日指揮官陳時中宣布除了新增321例本土個案外，還有上週400例的「校正回歸」，讓外界擔憂醫療量能吃緊。不過就在醫護人員站在防疫第一線時，卻有臺大醫院住院醫師無奈表示，遇到確診患者衝出隔離病房，甚至不戴口罩就對醫護狂咳嗽、大聲咆嘯。

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根據一名宋姓住院醫師表示，在他值班時一名住在單人隔離病房的確診病患因為「手機沒電」，而其他護理人員因協助其他病人的治療，對方就激動地衝出防疫病房，直到最後臺大醫院出動三位駐警、總醫師、護理師們全副武裝才將這名不戴口罩又在院內咆哮的病患勸回病房。

▲指揮中心今（22）日公布新增本土確診個案有321例，另有400例為校正回歸的個案，目前台灣本土地區分布只剩嘉義及台東兩塊淨土。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（22）日公布新增本土確診個案有321例，另有400例為校正回歸的個案，目前台灣本土地區分布只剩嘉義及台東兩塊淨土。（圖／NOWnews製作）
不僅如此，也因為該名病患先前就有隨地大小便、發脾氣、亂拔管路等經驗，院方擔心病房內的排泄物可能殘留新冠病毒，事後也請清潔人員穿上兔寶寶裝（全套防護衣）重新消毒整段染污區域，才能確保清潔乾淨。

宋醫師無奈表示，居家隔離跑出來的、不戴口罩走在街上的、隨意散佈謠言的，都在政策開鍘的範圍內。然而住院不配合醫囑與治療的，卻只能犧牲醫護及醫院其他人員的人身安全，一次又一次的軟硬兼施，「在篩檢站爆量、急診癱瘓、全院員工都要去被普篩的日子裡，遇到這樣的病人真的讓人灰心不已」。

▲中國國藥疫苗的有效性近日遭到國際間質疑。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國藥疫苗的有效性近日遭到國際間質疑。（圖／美聯社／達志影像）
文末宋醫師也提到，在疫情嚴峻的時刻，希望民眾跟醫護彼此能多一些尊重，畢竟沒有人想生病，也沒有人想被限制在病房或家裡哪都不能去，非常時期大家都很慌亂，但醫護人員也是人，也有想保護的家人、愛人。（編輯：楊智傑）

【本文資料來源由 實證醫學救台灣 團隊授權轉載，非經同意請勿任意轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
37.95%62.05%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
90.03%9.97%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
75.57%24.43%
2021-05-20-2021-05-22
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