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衛生福利部八里療養院職能治療科主任張自強指出，在防疫期間不論是居家檢疫或隔離者，或是第一線的臨床醫療人員，每天還是要抽出時間運動以維持健康，以可以在自己家裡或工作場域就能完成的較佳。例如：從頭到腳的各個關節的伸展運動，每個關節活動時要慢且角度盡量做大，以達到充分運動放鬆的目的。以下提供兩段OT健康動的影片，每段只要5分鐘，跟著影片動一動，一起來做防疫運動身心紓壓。
防疫運動 看影片學兩健身操
1. OT健康動_簡易拜日式：
八里療養院職能治療師王玉山表示，這套是結合舒緩瑜珈和自我身體察覺的方式，透過肢體動作和呼吸調整，在忙碌之餘抽個5分鐘空檔，集合影片觀看和姿勢的說明，利用簡單空閒和時間做些伸展運動，達到運動紓壓調理身心的效果。
參考網址：https://youtu.be/eFwOwy0RdlQ
2. OT健康動_五行健康操：
結合長庚大學AI中心的技術，運用過去八寶(Babo)AI助理在失智症應用的經驗，製作了一段長輩們熟悉的五行健康操，隨著音樂和口語指導，搭配AI人物的示範，在忙碌之餘抽個5分鐘空檔，達到運動紓壓調理身心的效果。
參考網址：https://youtu.be/fB8dXocmS54
資料來源：健康醫療網 肢體健康動一動 防疫運動身心紓壓
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊