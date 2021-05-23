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肢體健康動一動　防疫運動身心紓壓

肢體健康動一動　防疫運動身心紓壓
肢體健康動一動　防疫運動身心紓壓

健康醫療網

2021-05-23 08:31:01

【健康醫療網／記者林怡亭報導】隨著新冠肺炎(Covid-19) 全球爆發至今已一年多，國內疫情也提升至第三級，大家仍須遵守防疫相關規範，包含保持社交距離、戴口罩、勤洗手等策略來降低感染風險。此外，為了降低傳染風險，也呼籲大家盡量待在家中減少外出，我們對疫情要注意、要謹慎、但是不要過度緊張。

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防疫期間　鼓勵抽空運動

衛生福利部八里療養院職能治療科主任張自強指出，在防疫期間不論是居家檢疫或隔離者，或是第一線的臨床醫療人員，每天還是要抽出時間運動以維持健康，以可以在自己家裡或工作場域就能完成的較佳。例如：從頭到腳的各個關節的伸展運動，每個關節活動時要慢且角度盡量做大，以達到充分運動放鬆的目的。以下提供兩段OT健康動的影片，每段只要5分鐘，跟著影片動一動，一起來做防疫運動身心紓壓。

防疫運動　看影片學兩健身操

1.      OT健康動_簡易拜日式：

八里療養院職能治療師王玉山表示，這套是結合舒緩瑜珈和自我身體察覺的方式，透過肢體動作和呼吸調整，在忙碌之餘抽個5分鐘空檔，集合影片觀看和姿勢的說明，利用簡單空閒和時間做些伸展運動，達到運動紓壓調理身心的效果。

參考網址：https://youtu.be/eFwOwy0RdlQ

2.      OT健康動_五行健康操：

結合長庚大學AI中心的技術，運用過去八寶(Babo)AI助理在失智症應用的經驗，製作了一段長輩們熟悉的五行健康操，隨著音樂和口語指導，搭配AI人物的示範，在忙碌之餘抽個5分鐘空檔，達到運動紓壓調理身心的效果。

參考網址：https://youtu.be/fB8dXocmS54



資料來源：健康醫療網 肢體健康動一動　防疫運動身心紓壓

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
33.45%66.55%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
89.37%10.63%
2021-05-20-2021-05-23
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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