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北醫附醫邱仲峯院長表示，為減少民眾因檢疫或隔離導致就醫不便，此次因應防疫升級，推出加強版遠距通訊診療，納入心臟內科、胸腔內科、腎臟內科、腸胃內科、神經內科、新陳代謝科、風濕免疫科、泌尿科、神經外科、精神科、復健科、兒科、婦科等13個科別提供通訊診療服務，減少民眾進出醫療院所。
撥打諮詢專線 協助約診及安排看診時間
北醫附醫遠距醫療中心劉文琪主任指出，門診慢性穩定的病患可撥打諮詢專線，由遠距醫療中心護理師評估健康狀況及醫療需求後，協助約診及安排看診時間，約診完成後以簡訊或E-mail提供一組專用視訊網址，透過視訊和醫師完成看診、開立處方，再請家屬或代理人持看診民眾健保卡，至醫院戶外專區完成過卡、批價及領藥處等流程，收費標準比照一般門診。
劉文琪主任補充，若有遠距診療的需求，可於週一至週五，每天上午7點30分到12點，下午1點到9點，以及週六上午7點30分到12點，下午1點到5點，撥打諮詢專線02-21765226，會由專人協助後續評估與約診。
居家隔離/檢疫若有就診需求 撥打1922防疫專線
劉文琪主任表示，居家隔離/檢疫的民眾若有就診需求，可撥打1922防疫專線或台北市防疫專線02-23753782；若出現發燒或呼吸道症狀，將由專線人員協助至醫院就醫，若為其他疾病或慢性病，則由專人協助後續通訊診療事宜，並由醫院家醫科醫師進行線上診療。
資料來源：健康醫療網 北醫啟動遠距通訊診療2.0 13就醫科別時間一次看
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