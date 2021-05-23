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北醫啟動遠距通訊診療2.0　13就醫科別時間一次看

北醫啟動遠距通訊診療2.0　13就醫科別時間一次看
北醫啟動遠距通訊診療2.0　13就醫科別時間一次看

健康醫療網

2021-05-23 10:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】因應新冠肺炎疫情，臺北醫學大學附設醫院配合中央疫情指揮中心規範，啟動「遠距通訊診療」2.0版，除原本居家隔離/檢疫/自主健康管理等對象之外，擴大至門診慢性穩定的病患，提供13個科別供民眾透過電腦、手機即可完成看診、開立處方箋等流程，同時也將視民眾就醫需求，滾動式調整開診科別，兼顧防疫及民眾就醫需求，為防疫共盡心力。

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加強版遠距通訊診療　13適用科別一次看

北醫附醫邱仲峯院長表示，為減少民眾因檢疫或隔離導致就醫不便，此次因應防疫升級，推出加強版遠距通訊診療，納入心臟內科、胸腔內科、腎臟內科、腸胃內科、神經內科、新陳代謝科、風濕免疫科、泌尿科、神經外科、精神科、復健科、兒科、婦科等13個科別提供通訊診療服務，減少民眾進出醫療院所。

撥打諮詢專線　協助約診及安排看診時間

北醫附醫遠距醫療中心劉文琪主任指出，門診慢性穩定的病患可撥打諮詢專線，由遠距醫療中心護理師評估健康狀況及醫療需求後，協助約診及安排看診時間，約診完成後以簡訊或E-mail提供一組專用視訊網址，透過視訊和醫師完成看診、開立處方，再請家屬或代理人持看診民眾健保卡，至醫院戶外專區完成過卡、批價及領藥處等流程，收費標準比照一般門診。

劉文琪主任補充，若有遠距診療的需求，可於週一至週五，每天上午7點30分到12點，下午1點到9點，以及週六上午7點30分到12點，下午1點到5點，撥打諮詢專線02-21765226，會由專人協助後續評估與約診。

居家隔離/檢疫若有就診需求　撥打1922防疫專線

劉文琪主任表示，居家隔離/檢疫的民眾若有就診需求，可撥打1922防疫專線或台北市防疫專線02-23753782；若出現發燒或呼吸道症狀，將由專線人員協助至醫院就醫，若為其他疾病或慢性病，則由專人協助後續通訊診療事宜，並由醫院家醫科醫師進行線上診療。



資料來源：健康醫療網 北醫啟動遠距通訊診療2.0　13就醫科別時間一次看

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
33.45%66.55%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
89.37%10.63%
2021-05-20-2021-05-23
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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