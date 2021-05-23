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宅在家也要小心熱傷害　保持室內通風是關鍵

宅在家也要小心熱傷害　保持室內通風是關鍵
宅在家也要小心熱傷害　保持室內通風是關鍵

健康醫療網

2021-05-23 12:31:01

【健康醫療網／記者曾正豪報導】受到疫情影響，政府啟動學校停課不停學的措施，許多企業也紛紛執行讓員工在家辦公模式，再加上連日來高溫炎熱，讓許多人宅在家，但除了努力防疫外，也要注意熱傷害。國民健康署表示，室外受到輻射影響容易造成熱傷害，但當室內空氣不流動，導致熱能無法排出，這時環境溫度升高，對於老人或兒童等體溫調節較不佳，就容易產生熱傷害。

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養成定時喝水習慣　助身體補充水分

要如何預防室內熱傷害呢？國民健康署指出，民眾不妨把握多喝白開水、設定冷氣溫度以及穿著寬鬆及透氣的衣服等三招，遠離熱傷害找上門；像是平時就應養成定時喝水習慣，不要等到口渴才喝，且應以白開水為主，避免喝含有酒精及大量糖分的飲料。

冷氣設定26至27度　避免溫差大導致不適

國民健康署說明，平時若要吹冷氣也應設定在26至27度，以避免進出冷氣房時，身體因難以適應溫差導致打噴嚏、流鼻水等不適，且從戶外到冷氣房內最好先穿薄外套，若不開冷氣時，也應保持室內良好通風，以加速散熱速度；最後則是儘量穿著寬鬆的衣服，透過開口處較寬敞的衣服，有助於形成對流，幫助達到散熱效果。

出現疲倦無法流汗要小心　恐是熱傷害徵兆

只要保持室內良好通風，且多保持水分，就能遠離中暑，保護身體。國民健康署吳昭軍署長提醒，若發現家中長輩及孩童出現疲倦、體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速等，甚至有無法流汗、頭痛、頭暈、噁心等症狀時，就可能是熱傷害徵兆，應盡快離開高溫環境且設法降低體溫，並提供加鹽的冷開水或電解質飲料，盡快就醫，避免危及健康。



資料來源：健康醫療網 宅在家也要小心熱傷害　保持室內通風是關鍵

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
32.67%67.33%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
88.56%11.44%
2021-05-20-2021-05-23
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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