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要如何預防室內熱傷害呢？國民健康署指出，民眾不妨把握多喝白開水、設定冷氣溫度以及穿著寬鬆及透氣的衣服等三招，遠離熱傷害找上門；像是平時就應養成定時喝水習慣，不要等到口渴才喝，且應以白開水為主，避免喝含有酒精及大量糖分的飲料。
冷氣設定26至27度 避免溫差大導致不適
國民健康署說明，平時若要吹冷氣也應設定在26至27度，以避免進出冷氣房時，身體因難以適應溫差導致打噴嚏、流鼻水等不適，且從戶外到冷氣房內最好先穿薄外套，若不開冷氣時，也應保持室內良好通風，以加速散熱速度；最後則是儘量穿著寬鬆的衣服，透過開口處較寬敞的衣服，有助於形成對流，幫助達到散熱效果。
出現疲倦無法流汗要小心 恐是熱傷害徵兆
只要保持室內良好通風，且多保持水分，就能遠離中暑，保護身體。國民健康署吳昭軍署長提醒，若發現家中長輩及孩童出現疲倦、體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速等，甚至有無法流汗、頭痛、頭暈、噁心等症狀時，就可能是熱傷害徵兆，應盡快離開高溫環境且設法降低體溫，並提供加鹽的冷開水或電解質飲料，盡快就醫，避免危及健康。
資料來源：健康醫療網 宅在家也要小心熱傷害 保持室內通風是關鍵
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