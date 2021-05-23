疫情嚴峻　中鋼印度公司台籍主管全數安全返台

我是廣告 請繼續往下閱讀
王錫欽指出，他們經過一連串車程與轉機，將近30個小時的旅程，於22日中午順利安全抵台，隨即配合政府防疫措施前往集中檢疫所，待完成檢疫以及後續隔離等程序後，中鋼將為其安排疫苗施打事宜，降低派外人員染疫風險，俟印度疫情趨緩後，再安排台籍主管陸續返回中印公司工作崗位。
王錫欽並指出，今(110)年3月起印度COVID-19疫情快速升溫，中印公司除配合印度政府防疫政策，要求印度籍員工避免前往公共場所、搭乘公眾交通工具及社交群聚、嚴格落實配戴口罩及手部清潔消毒等防疫作為外，並與中鋼公司交流防疫精進作法。
王錫欽說，中鋼董事長翁朝棟也不定期率領高階主管與中印公司主管召開視訊會議，除瞭解當地疫情發展情勢及生產營運情形外，並關心台籍主管的健康狀況，並責成幕僚單位在物資可以送達印度的情況下，全力提供必要防護物資，中鋼也於5月初緊急採購製氧機，陸續寄送至中印公司，提供中印公司所有員工更深一層的防護。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。