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疫情嚴峻　中鋼印度公司台籍主管全數安全返台

▲中鋼印度公司台灣籍主管全數安全返台。(圖／中鋼公司提供)
▲中鋼印度公司台灣籍主管全數安全返台。(圖／中鋼公司提供)

記者黃守作／高雄報導

2021-05-23 19:00:00

中鋼印度公司5位台灣籍主管經日本轉機，於22日中午全數安全返抵台北松山機場，隨即配合政府防疫措施，前往集中檢疫所，待完成檢疫，以及後續隔離等程序後，中鋼將為他們安排疫苗施打事宜，以降低派外人員染疫風險，俟印度疫情趨緩後，再安排台籍主管陸續返回中印公司工作崗位。

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中鋼公司總經理王錫欽表示，印度COVID-19疫情嚴峻，染疫人數節節攀升，當地醫療體系面臨極大考驗，該公司為保護中鋼印度公司台籍主管健康與安全，在中印公司完成印度籍主管培育訓練及確認具備生產與管理能力後，立即安排最後留守的總經理賴漢釧、生產部門副總經理李文雄、業務部門副總經理吳詠宸、人資總務採購處處長陳慶瑩與中貿印度公司經理杜宥言等5位台籍主管暫時返回台灣。

王錫欽指出，他們經過一連串車程與轉機，將近30個小時的旅程，於22日中午順利安全抵台，隨即配合政府防疫措施前往集中檢疫所，待完成檢疫以及後續隔離等程序後，中鋼將為其安排疫苗施打事宜，降低派外人員染疫風險，俟印度疫情趨緩後，再安排台籍主管陸續返回中印公司工作崗位。

王錫欽並指出，今(110)年3月起印度COVID-19疫情快速升溫，中印公司除配合印度政府防疫政策，要求印度籍員工避免前往公共場所、搭乘公眾交通工具及社交群聚、嚴格落實配戴口罩及手部清潔消毒等防疫作為外，並與中鋼公司交流防疫精進作法。

王錫欽說，中鋼董事長翁朝棟也不定期率領高階主管與中印公司主管召開視訊會議，除瞭解當地疫情發展情勢及生產營運情形外，並關心台籍主管的健康狀況，並責成幕僚單位在物資可以送達印度的情況下，全力提供必要防護物資，中鋼也於5月初緊急採購製氧機，陸續寄送至中印公司，提供中印公司所有員工更深一層的防護。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
31.32%68.68%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
88.15%11.85%
2021-05-20-2021-05-23
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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