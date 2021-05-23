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疫情期間是戒菸好時機！　「渥太華戒菸模式」贏回健康

疫情期間是戒菸好時機！　「渥太華戒菸模式」贏回健康
疫情期間是戒菸好時機！　「渥太華戒菸模式」贏回健康

健康醫療網

2021-05-23 14:31:02

【健康醫療網／記者曾正豪報導】值此疫情肆虐的非常時期，民眾除了戴好口罩、做好自主健康管理外，有慢性病的癮君子，正是戒菸自救的好時候。

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醫院戒菸服務　由被動改主動

臺中榮總戒菸治療管理中心主任傅彬貴表示，根據正在召開的美國胸腔醫學年會大會報告指出：「使用傳統紙菸或者電子煙，都會使呼吸道的免疫功能下降，增加病毒感染的風險」、「吸菸族感染新冠肺炎，死亡率上升兩倍」、「電子煙與加熱菸會產生急性肺損傷，臨床表現很難跟新冠肺炎區分」。

傅彬貴主任表示，過去醫院的戒菸服務流程，大多是開立戒菸門診，被動等民眾上門來戒菸，然而，現階段國際戒菸治療的趨勢，是採取專科醫師主動在照護流程上介入戒菸治療，又稱為渥太華戒菸模式。

開設專科門診　強化戒菸治療

臺中榮總除了針對門診慢性病人外，也開始發展早期辨識、早期介入以及團隊治療的戒菸模式，推動五大慢性病(COPD肺阻塞、CKD慢性腎臟病、CAD冠心症、GERI老年醫學疾病、DM糖尿病)戒菸治療，結合疾病個管師，強化「戒菸治療=尼古丁成癮治療」的觀念，幫助每一位受菸害所苦，讓誤以為使用電子煙可以戒菸的癮君子，獲得正確且有效的戒菸治療觀念與服務。



資料來源：健康醫療網 疫情期間是戒菸好時機！　「渥太華戒菸模式」贏回健康

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
32.28%67.72%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
88.18%11.82%
2021-05-20-2021-05-23
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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