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臺中榮總戒菸治療管理中心主任傅彬貴表示，根據正在召開的美國胸腔醫學年會大會報告指出：「使用傳統紙菸或者電子煙，都會使呼吸道的免疫功能下降，增加病毒感染的風險」、「吸菸族感染新冠肺炎，死亡率上升兩倍」、「電子煙與加熱菸會產生急性肺損傷，臨床表現很難跟新冠肺炎區分」。
傅彬貴主任表示，過去醫院的戒菸服務流程，大多是開立戒菸門診，被動等民眾上門來戒菸，然而，現階段國際戒菸治療的趨勢，是採取專科醫師主動在照護流程上介入戒菸治療，又稱為渥太華戒菸模式。
開設專科門診 強化戒菸治療
臺中榮總除了針對門診慢性病人外，也開始發展早期辨識、早期介入以及團隊治療的戒菸模式，推動五大慢性病(COPD肺阻塞、CKD慢性腎臟病、CAD冠心症、GERI老年醫學疾病、DM糖尿病)戒菸治療，結合疾病個管師，強化「戒菸治療=尼古丁成癮治療」的觀念，幫助每一位受菸害所苦，讓誤以為使用電子煙可以戒菸的癮君子，獲得正確且有效的戒菸治療觀念與服務。
資料來源：健康醫療網 疫情期間是戒菸好時機！ 「渥太華戒菸模式」贏回健康
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