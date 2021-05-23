無症狀「缺氧」恐猝死！新冠病毒「殺招」難防　集中檢疫所將發血氧監測儀

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拒絕就醫在家中猝死 不自覺低血氧恐引起心肌梗塞
台灣新冠肺炎社區感染延燒，自4月15日至今，2072起案例中60歲以上佔37%，其中重症比率更高達15%，也傳出數起拒絕就醫在家中突然猝死的個案，大多就是60歲以上確診者。胸腔暨重症專科醫師蘇一峰發文表示，「快樂的缺氧」（Happy Hypoxia）是COVID-19病人低血氧和猝死原因之一，顯示血氧監測對確診病人的重要性。
蘇一峰表示，「COVID-19的病人常常會出現身體已經有低血氧的情形，但是患者卻沒有出現呼吸困難的感覺」，可能因此耽誤就醫，延誤病情，更可能造成突然猝死。醫師解釋，人體的呼吸功能是由延腦中的「呼吸中樞」控制，會根據偵測脊髓液中的二氧化碳濃度與酸鹼度而調節。COVID-19病毒如何影響呼吸中樞，目前尚無定論，科學家懷疑是腦中偵測神經元受感染產生的影響。
蘇一峰提醒，臨床上COVID-19的病人，必須小心注意呼吸與血氧濃度，要避免不自覺的低血氧而造成心肌梗塞猝死。此外，感染肺炎後有可能改變肺中分流（shunt），讓肺中血液無法交換氧氣，肺中的血栓也會加重肺部缺氧，導致升高病人呼吸衰竭的危險。
缺氧是新冠病毒「致命殺招」 血氧濃度無法主觀察覺
科學社群《盲眼的尼安德塔石器匠》也發文指出，免疫風暴、血栓、快樂缺氧是COVID-19帶來的三大傷害。從去年法國調查研究可發現，COVID-19造成的死亡可分為兩大類，一是長期重症後死亡，一是感染不久症狀不嚴重卻迅速死亡，台灣目前也出現了類似病例。
《盲眼的尼安德塔石器匠》表示，病人還沒想到求醫就先猝死，可能與缺氧有關，感染COVID-19後血氧濃度太低，自己主觀意識上無法察覺，有些感染者更不知道自己罹疫，或以為是輕症卻沒注意血氧不足的問題，病情因此迅速惡化甚至喪命。這是COVID-19與流感最不一樣的「殺招」，更需要採取不同方式因應。
苗頭不對要馬上求助 集中檢疫所將發送血氧偵測儀
《盲眼的尼安德塔石器匠》指出，美國醫師Richard Levitan就曾建議，可以用常見的「脈搏血氧儀（pulse oximeter）」監控血氧，所有的確診者無論有沒有症狀，兩周內都要定期注意血氧數值，「苗頭不對馬上求助」，尤其疫情嚴重，新冠病毒更為隱藏性而有偽陰性可能，無法徹底排除感染，假如咳嗽、發燒等症狀，最好也要監控血氧。
《盲眼的尼安德塔石器匠》表示，從國外抗疫的經驗來分析，無論患者年齡大小，只要能警覺「快樂缺氧」，定期監控血氧濃度，有機會避免不少死亡。台灣中央流行疫情指揮中心也已表示，目前在集中檢疫所內的690確診個案，都將發送血氧偵測儀供住民自行測量回報，一旦下降將緊急送醫。也會採取透過健康監測儀器、視訊等即時發現問題，及時轉診送醫。
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