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會考成績單延後寄發　高中五專招生時程順延1週

▲教育部日前宣布國中會考成績單延後1週寄發，為了讓後續招生作業順利進行，教育部今天宣布，高中和五專等入學管道的招生時程也順延1週。圖為防疫需求，今年國中會考的試場模擬。（圖／記者陳志仁攝）
▲教育部日前宣布國中會考成績單延後1週寄發，為了讓後續招生作業順利進行，教育部今天宣布，高中和五專等入學管道的招生時程也順延1週。圖為防疫需求，今年國中會考的試場模擬。（圖／記者陳志仁攝）

中央社

2021-05-23 15:18:36

（中央社記者許秩維台北23日電）教育部日前宣布國中會考成績單延後1週寄發，為了讓後續招生作業順利進行，教育部今天宣布，高中和五專等入學管道的招生時程也順延1週。

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教育部學前及國民教育署今天表示，因應本土疫情升溫，為強化國中教育會考閱卷讀卡掃描闈場防疫層級，會考成績單寄發時程延期1週，由原訂6月4日延後至6 月11日寄發。

由於國中會考成績單延後寄發，教育部日前邀縣市政府、全國適性入學委員會、各入學管道委員會及專家諮詢委員開會討論，經審慎評估，為配合會考成績單延後1週寄發，後續高中和五專等各項招生日程以順延1週為原則，修正後的日程可上網查詢（http://adapt.k12ea.gov.tw/）。

國教署指出，各就學區高中免試入學報名截止日期延至7月6日、放榜日期延至7月13日、報到日期延至7月15日、報到後聲明放棄錄取資格日期延至7月19日。

特色招生考試分發入學方面，國教署表示，學科測驗報名日期延至6月23日至25日、測驗日期延至6月27日、測驗分數開放網路查詢日期延至6月28日；分發入學報名截止日期延至7月6日、放榜日期延至7月13日、報到日期延至7月15日、報到後聲明放棄錄取資格日期延至7月19日。（編輯：李亨山）1100523

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指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
32.28%67.72%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
88.18%11.82%
2021-05-20-2021-05-23
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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