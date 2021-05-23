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孩子疑似出現心理問題怎麼辦？　專家告訴你該做什麼

孩子疑似出現心理問題怎麼辦？　專家告訴你該做什麼
孩子疑似出現心理問題怎麼辦？　專家告訴你該做什麼

健康醫療網

2021-05-23 16:31:01

【健康醫療網／記者曾正豪報導】小志到了3歲還不會開口說話，成天獨自盯著旋轉的玩具，一拿走就哭鬧不已，家長因此著急帶他就醫。早療團隊評估後發現，小志患有自閉類群障礙症，進而將小志轉介給臨床心理師，讓小志接受社交互動的訓練，增加其社交動機，一方面透過遊戲增加小志的社交參與程度，同時也提供家長安撫兒童情緒的方式。

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著重大腦心智功能發展　進行心理測驗與治療

成大醫院精神部黃睿謙臨床心理師表示，舉凡神經發展疾患（注意力不足過動症、自閉症、發展遲緩等）、情緒困擾（憂鬱、焦慮、選擇性緘默症）、特殊疾病的生活適應（兒癌心理適應問題）等的兒童，都是臨床心理師幫助的對象；但在疾病診斷之外，臨床心理師專注於孩子各種大腦心智功能發展變化，以此角度進行心理測驗與治療。

個別化的一對一治療　團體互動不能少

在執行心理衡鑑業務時，臨床心理師會進行多項測驗，像是針對嬰幼兒發展、智力、神經心理、學習測驗等，以及問卷，從測驗標定孩子有哪些大腦心智功能缺損或遲緩的問題，一方面提供診斷資料與證據，更為後續介入和治療建立基準。

黃睿謙臨床心理師說，擅長非藥物介入的臨床心理師，會從注意力、記憶、衝動抑制、計畫能力、彈性、情緒調控、社會認知及人際互動技巧等方面，去提升與訓練孩子的大腦心智功能表現；除個別化的一對一介入，也有以團體進行的心理治療。

臨床心理師介入　守護孩子心理健康

黃睿謙臨床心理師指出，每個人都有可能會有心理健康的需求，孩子的成長過程中，要面臨的挑戰和困難並不少，而陪同孩子的成長過程中也負荷艱難，家長的自我照顧與心理健康也同樣需要被重視。因此，臨床心理師對兒童心理健康的介入和評估，也會顧及照顧者的身心狀態，以在守護孩子的同時，能構築完整的照護網絡。



資料來源：健康醫療網 孩子疑似出現心理問題怎麼辦？　專家告訴你該做什麼

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
31.49%68.51%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
88.21%11.79%
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