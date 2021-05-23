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新北防疫再升級　超商、賣場、市場一律外帶

▲新北市政府23日宣布，新增超商、賣場、市場禁內用，改採外送或外帶。（圖／家樂福提供）
▲新北市政府23日宣布，新增超商、賣場、市場禁內用，改採外送或外帶。（圖／家樂福提供）

記者劉育辰／綜合報導

2021-05-23 17:47:46

爲因應新冠肺炎疫情持續延燒，全國均已進入3級防疫警戒，新北市政府繼5月20日公告賣場、超商、傳統市場、夜市餐飲全面改採外帶後，今（23）日宣布除原訂場所外，自5月24日起至5月28日止，新增轄內餐飲業、美食街等其他提供餐飲內用之營業場所，全面停止內用，一律改採外帶或外送，若違反且拒絕改善者，將依《傳染病防治法》處3,000元以上、1萬5,000元以下罰鍰。

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新北市經濟發展局長何怡明表示，疫情變化迅速，只有從生活中的細微處著手，才能全力防堵病毒的擴散。因為用餐行為勢必取下口罩，增加染疫風險，於是決定升級原本之餐飲外帶措施，擴大到所有餐廳、飲料店及美食街等類似場所，全面禁止內用，市府也會派員加強稽查。

經發局則說，會請餐飲業者自5月24日起關閉內用區，市府也會加強稽查所有餐飲場所，如仍有設置內用區且拒絕改善者，將處以處3,000元以上、1萬5,000元以下罰鍰，呼籲民眾「料敵從寬」，惟有關閉病毒散播的每一種可能，才能阻止疫情繼續擴大。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
31.49%68.51%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
88.21%11.79%
2021-05-20-2021-05-23
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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