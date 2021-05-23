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案3462高雄境外移入　足跡落在岡山全聯燦坤UNIQLO羊肉店

▲針對案3462足跡，陳其邁表示，3462個案的CT值是34，34其實在屬於陽性陰性之間，但仍用最嚴格、最高規格的防疫的標準。（圖／高市府提供）
▲針對案3462足跡，陳其邁表示，3462個案的CT值是34，34其實在屬於陽性陰性之間，但仍用最嚴格、最高規格的防疫的標準。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-05-23 19:31:48

高雄市衛生局今(23)日公布境外移入個案3462在高雄市公共場所的活動史。陳其邁表示，3462個案的CT值是34，34其實在屬於陽性陰性之間，感染力也不高，但仍用最嚴格、最高規格的防疫的標準，也提醒有去過這幾個地方的市民朋友，大家能夠注意自己的健康的一個狀況，如有症狀或者是不舒服立刻與1922來聯絡安排採檢。

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▲▲案3462在高雄市公共場所的活動史。（圖／高市府提供）
▲案3462在高雄市公共場所的活動史。（圖／高市府提供）
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，這名本國籍30多歲男性居住地在高雄市的岡山區，他在1/13、1/20的時候，在菲律賓分別檢驗是陽性，個案長期在國外派駐工作，是4月8日從菲律賓回國。在當時取得的入境前三天的檢驗結果是陰性，在4/13再做一次PCR的檢驗還是陰性，因為工作緣故預定5月21日出國，5月19日做自費採檢，20日檢驗結果為陽性，目前在負壓隔離病房治療。個案病毒量CT值為34，因此中央判定為境外移入個案。在綜合判定上面，只要34以上就是陽性，依照中央的指示公布他為確診個案，個案有必須要做的一些SOP，這個個案大概符合過去所認知的感染之後，後恢復期的情形，血清學的檢驗值這個要特別事先說明。

衛生局也公布案3462在高雄市公共場所的活動史，5月16日晚上8點14分至32分及19日下午5點17分至38分，在岡山區岡燕路338號全聯岡燕店；17日上午11點22分到35分和18日晚上8點28分到38分，在岡山區溪東路68號2樓燦坤新岡山Apple shop；18日上午11點57分到中午12點30分，到三民區建國二路192號三星智慧館高雄建國店；19日下午1點37分至49分，到岡山區岡山路茶的魔手、正宗羊肉；19日下午4點57分至5點13分，到岡山區捷安路27號UNIQLO高雄岡山店。目前匡列接觸者有4人。

衛生局也請民眾參照以上的一個公告時間，如果有重疊足跡的地方要自己多加留意，出現症狀的話，盡早自行跟我們聯絡，或者是在就醫的時候主動提及有這樣的接觸史旅遊史。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
31.32%68.68%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
88.15%11.85%
2021-05-20-2021-05-23
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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