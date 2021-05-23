案3462高雄境外移入　足跡落在岡山全聯燦坤UNIQLO羊肉店

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高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，這名本國籍30多歲男性居住地在高雄市的岡山區，他在1/13、1/20的時候，在菲律賓分別檢驗是陽性，個案長期在國外派駐工作，是4月8日從菲律賓回國。在當時取得的入境前三天的檢驗結果是陰性，在4/13再做一次PCR的檢驗還是陰性，因為工作緣故預定5月21日出國，5月19日做自費採檢，20日檢驗結果為陽性，目前在負壓隔離病房治療。個案病毒量CT值為34，因此中央判定為境外移入個案。在綜合判定上面，只要34以上就是陽性，依照中央的指示公布他為確診個案，個案有必須要做的一些SOP，這個個案大概符合過去所認知的感染之後，後恢復期的情形，血清學的檢驗值這個要特別事先說明。
衛生局也公布案3462在高雄市公共場所的活動史，5月16日晚上8點14分至32分及19日下午5點17分至38分，在岡山區岡燕路338號全聯岡燕店；17日上午11點22分到35分和18日晚上8點28分到38分，在岡山區溪東路68號2樓燦坤新岡山Apple shop；18日上午11點57分到中午12點30分，到三民區建國二路192號三星智慧館高雄建國店；19日下午1點37分至49分，到岡山區岡山路茶的魔手、正宗羊肉；19日下午4點57分至5點13分，到岡山區捷安路27號UNIQLO高雄岡山店。目前匡列接觸者有4人。
衛生局也請民眾參照以上的一個公告時間，如果有重疊足跡的地方要自己多加留意，出現症狀的話，盡早自行跟我們聯絡，或者是在就醫的時候主動提及有這樣的接觸史旅遊史。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。